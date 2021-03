MARKO VAN BASTEN RASTUŽIO FUDBALSKI SVET: Bio sam u teškoj depresiji i stalno ležao u krevetu, više NIKADA NEĆU biti trener

Legendarni Holanđanin Marko van Basten platio je previsoku cenu za čarolije kojima nas je zadviljivao. Trostruki osvajač Zlatne lopte je zbog konstantnih napora i brojnih utakmica u karijeri, došao do faze u kojoj nije mogao da hoda.

- Mnogo sam povređivan, previše je bilo bolova, ni lekari mi nisu pomogli svojim tretmanima, pa je zglob bio u očajnom stanju. Dugo sam samo ležao u krevetu jer nisam mogao da hoda. Nisam želeo da me ljudi vide u takvom stanju. Uhvatila me teška depresija, bio je to baš crn period mog života - prisetio se Van Basten, koji je posle igračke imao i solidnu trenersku karijeru.

Sedeo je na klupi Ajaksa, Herenvena, AZ Alkmara, pa čak i reprezentacije Holandije. Ali, Marko poručuje da je to sve stvar prošlosti:

- Nikada više neću biti trener!

