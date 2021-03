RAZVOJNI PUT SLAVIŠE KOKEZE: Od ugostitelja, preko Crvene zvezde, do predsednika Fudbalskog saveza Srbije

Posle četiri i po godine Slaviša Kokeza napušta mesto predsednika Fudbalskog saveza Srbije.

Slaviša Kokeza je na čelo FSS došao 20. maja 2016. godine, zamenivši na toj poziciji Tomislava Karadžića. Odlučio je da podnese neopozivu ostavku na tu funkciju, a kako je naveo u saopštenju, ostavku podnosi suočen sa optužbama i brutalnim napadima na svoju ličnost, a zbog odbrane časti i ugleda koji se skrnave.

Kokeza je rođen u Sarajevu 1977. godine, a detinjstvo je proveo u Zenici. Vrlo mlad je ušao u biznis, pošto je sa majkom otvorio kiosk i prodavnicu. Kasnije je započeo posao sa zaštitom od krađe automobila, imao je firme za prodaju nameštaja, bavio se hotelijerstvom...

U svojoj zvaničnoj biografiji ističe da je fudbalsku karijeru započeo u FK Čelik iz Zenice igrajući u mlađim kategorijama u periodu od 1985 do 1991. godine. U seniorskoj konkurenciji, kako navodi, igrao je za FK Brodarac iz Novog Beograda, a u ovom klubu kao fudbaler i kao funkcioner proveo je period od 1999. do 2014. godine. Napominje da je još kao aktivni fudbaler u periodu od 2009 – 2011. godine postao direktor FK Brodarac, a od 2011 do 2012. godine bio je generalni direktor FK Zemun.

U decembru 2012. godine je na redovnoj Skupštini FK Crvena zvezda izabran za potpredsednika Upravnog odbora kluba. U avgustu 2015. podneo je ostavku na tu funkciju.

Samo mesec dana ranije izabran je za potpredsednika Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije. Sredinom novembra 2014. godine predložen je za predsednika Fudbalskog saveza Beograda, a na tu funkciju je izabran na vanrednoj Skupštini FS Beograda koja je održana 22. decembra 2014. godine.

Na izbornoj Skupštini Fudbalskog saveza Srbije održanoj 20. maja 2016. postao je predsednik Fudbalskog saveza Srbije.

