NISAM OVDE JER SE ZOVEM ZLATAN! Ibrahimović: Obećao sam selektoru da ću odigrati presudnu ulogu

Švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović da je obećao selektoru reprezentacije da će odigrati "presudnu" ulogu za ekipu i dodao da to u narednim utakmicama mora da dokaže.

"Želim da stavim moje iskustvo na raspolaganje reprezentaciji i obećao sam selektoru da ću biti presudan, ali sada to moram da dokažem na terenu", rekao je Ibrahimović, preneli su italijanski mediji.

Ibrahimović se vratio u reprezentaciju Švedske prvi put posle pet godina i biće na raspolaganju selektoru Janeu Andersonu za utakmice protiv Gruzije na domaćem terenu 25. marta i Kosova na gostovanju tri dana kasnije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2022. godine.

"Prvi put smo se sreli, bili smo sami i razgovarali smo o svemu. To je bio pozitivan sastanak na kome smo se suprotstavili jedan drugome, ali smo na kraju izabrali ono što je najbolje za Švedsku. Obojica znamo šta je najbolje za državni tim i danas sedim ovde pred vama", naveo je Ibrahimović.

"Ovde sam, ne zato što se zovem Zlatan Ibrahimović, već zato što zaslužujem da budem ovde. Sve što sam do sada uradio ništa ne znači. Osećam se spremno, želim da učestvujem i osećam da i dalje mogu da doprinesem ekipi. Ja sam samo deo slagalice. Ako me pitate, ja sam najbolji na svetu, ali to ovde ne pomaže", dodao je fudbaler Milana.

Ibrahimović je rekao da neće tražiti kapitensku traku od Andreasa Grankvista, ali i da je pitao napadača Real Sosijedada Aleksandra Isaka za dres reprezentacije sa brojem 11.

"Za mene je kapiten Andreas Grankvist. Ali, na selektoru je da odluči. Pitao sam Aleksandra da li mogu da dobijem dres sa brojem 11. Rekao je da je to u redu, ali da mu vratim za šest ili sedam godina. Emil Forsberg mi je ponudio dres sa brojem 10, ali odlučio sam da odbijem jer je ovo novo poglavlje i on bi trebalo da nosi desetku. Na kraju, broj nije zaista važan", naveo je.

Posle kvalifikacionih utakmica za Mundijal u Kataru 2022. godine, Švedska će igrati prijateljsku utakmicu protiv Estonije 31. marta.

Ibrahimović se povukao iz reprezentacije posle Evropskog prvenstva 2016. godine, odigrao je ;116 utakmica i postigao 62 gola za Švedsku.

Beta

Kurir