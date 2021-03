SELEKTOR IRSKE ZAGRMEO NA KONFERENCIJI: Oštećeni smo za penal! Zašto nema VAR-a?!

Keni smatra da je sudija Davide Masa trebalo da pokaže na "belu tačku".

"Naš igrač je prošao, korner nije bila ocpija, već penal. Zašto nema VAR-a? Kako je moguće da na nekim utakmicama ima VAR, a na nekima ne? To ne razumem. Kao i to što smo primili tri gola u ovakvom meču. To ne mogu da verujem", rekao je Keni, pa nastavio.

"Bili smo odlični prvih 25 minuta, ali smo potom primili taj gol u finišu poluvremena. Zatim na početku drugog nismo dobili penal, mada smo posle gledali i shvatili da je on postojao. Bilo je očigledno. Da smo dali gol za 2:1, sigurno ne bi izgubili. Ne kažem da bi pobedili, ali se ovakav meč ne gubi ako povedeš sa 2:1 u tom trenutku", rekao je Keni na konferenciji.

Fudbalske reprezentacije Srbije savladala je večeras Republiku Irsku 3:2 (1:1) na startu kvalifikacija za Mundijal u Kataru.

Irci su poveli u 18. minutu golom Alana Brauna, izjednačio je Dušan Vlahović u 40, a preokret i pobedu Srbiji doneo je „rezervista“ Aleksandar Mitrović golovima u 68. i 75. minutu.

Irci su do kraja uspeli samo da smanje prednost golom Džejmsa Kolinsa u 86. minutu.

Srbija u subotu dočekuje Portugaliju, a potom u utorak gostuje u Azerbejdžanu.

