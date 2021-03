KAKVU ZAMKU JE PIKSI SPREMIO ZA PORTUGALCE: Sa jednim ili dvojicom napadača na Ronalda i družinu?! SRBIJA NA NOGAMA!

Srbija je ponovo na nogama zbog fudbalske reprezentacije. Dolazak Dragana Stojkovića na mesto selektora razmrdao je učmalu atmosferu, trijumf nad Irskom pojačao apetite, a duel sa Portugalijom u subotu od 20.45 u Beogradu, trebalo bi da pokaže realnost Piksijevog tima.

foto: FSS

Ono što naciju najviše intrigira jeste kojih 11 će Dragan Stojković izvesti na stadion "Rajko Mitić" i suprotstaviti jednoj od najboljih selekcija na svetu. Fakat je da je selektor kalkulisao protiv Irske, što je i sam priznao posle utakmice, rekavši da tako mora, jer nije jednostavno odigrati sa istim igračima tri utakmice u sedam dana. I tu je apsolutno u pravu.

foto: EPA

Srbe interesuje i kako će "Orlovi" odgovoriti na Kristijana Ronalda. Kako se sačuvati od najboljeg fudbalera današnjice i njegovih saigrača, koji su prave zveri na terenu. Treba samo podsetiti na Bruna Fernandeza, Žoaa Feliksa, Bernarda Silvu, Sedrika Soareša... Ma, toliko imaju kvalitetnih igrača da mogu sastaviti dva podjednako dobra tima od 11 igrača.

I kakvu onda zamku može takvim fudbalskim alama da spremi Piksi? Može li, uopšte? Poznavajući Dragana Stojkovića, uvereni smo da može. Provaliti u glavu Piksija pred utakmicu sa Irskom bilo je nemoguće. Iznenadio je fudbalsku srpsku javnost pojedinim kombinacijama i inovacijama.

foto: FSS

Kada smo upitali nedavno Piksija šta da očekujemo protiv Portugala, jer je to najbitnija utakmica na startu kvalifikacija, rekao je lakonski:

- Očekujte neočekivano!

A, odgovor na pitanje kojih startnih 11 možemo očekivati bio je onaj njegov popularni, još iz vremena dok je bio predsednik Crvene zvezde, kada je na pitanja novinara ko će doći na Marakanu govorio:

- Ako ti kažem, moraću da te ubijem!

To je Piksi, uvek spreman na šalu, i u najtežim trenucima. Svestan je da mu utakmica protiv Portugala kroji sudbinu. Opet, istinski je hazarder i fajter. Uvek je Stojković pružao kao igrač najbolje protiv najkvalitetnijih protivnika. Treba se setiti utakmica protiv Milana u dresu Zvezde, ili majstorija u dresu reprezentacije protiv Španije i Argentine na SP u Italiji 1990. Takav je i kao trener, nema sumnje. U slučaju pobede ili remija, Srbija ostaje u trci za prvo mesto koje direktno vodi na Mundijal u Kataru. U slučaju neuspeha, odnosno poraza, već na startu "Orlovi" bi bili svesni da im sledi borba za drugu poziciju sa Ircima koja vodi u baraž.

foto: FSS

Hoće li Srbija napasti Portugal sa dva napadača? Mitrovićem i Vlahovićem. Ili možda Jovićem, sa nekim od njih dvojice, jer onako snažan i stabilan na nogama može da se zabija kao šilo između štopera selektora Fernanda Santosa. Plus, igrao je u Portugalu. Takva igra, sa dvojicom špiceva, najviše prija i Dušanu Tadiću, kapitenu i glavnom asistentu u redovima Srbije. Raširena odbrana protivnika daje mu prostor za kreaciju, a tu je on onda svoj na svome. Ako ne bude igrao sa dva napadača, onda će sigurno jednom od njih društvo praviti Filip Đuričić ili Sergej Milinković Savić, obojica spremni da menjaju pozicije u ekipi i time prave problem poslednjoj liniji Portugala. Opet, ne bi trebalo zaboraviti Andriju Živkovića, koji igra kao preporođen, a četiri godine igrao je u Portugalu i sadašnje protivnike poznaje u dušu. Možda bi on mogao biti veliko iznenađenje.

foto: FSS

Što se tiče odbrane, izvesno je da će Srbija igrati sa trojicom štopera, Milenkovićem desno i Pavlovićem levo. Ostaje enigma za središnjeg defanzivca. Da li opet reskirati sa Stefanom Mitrovićem koji je sklon kiksu, ili možda tu dužnost poveriti Urošu Spajiću.

foto: FSS

Po bokovima bi trebalo da zaigraju Filip Kostić i Darko Lazović. Prvi je protiv Irske osetio teren i pokazao da je moćan u napadu, ali i odgovoran u defanzivi. Lazović je taktički sazreo u Italiji, jedan je od najboljih krilnih igrača u Seriji A uz desnu aut liniju, pa ga valja očekivati u startnih 11.

foto: Dado Đilas

Dvojica zadnjih veznih mogu biti od ključnog značaja za igru "Orlova". Zna to Piksi dobro i zato je enigma kome ukazati poverenje. Deluje da su startnoj postavi najbliži oni najiskusniji Nemanja Maksimović i Nemanja Gudelj, obojica iz prvenstva Španije. Opet, poznavajući hazardersku crtu Dragana Stojkovića vrlo izvesno je da bi nešto neočekivano moglo da se desi. Šta bi to mogao spremiti Piksi? Možda mladog lava Ivana Ilića, momka koji je zablistao u Italiji u Veroni i u koga Stojković ima ogromno poverenje, bez obzira na njegovu mladost. Ne treba zaboraviti nikako ni Marka Grujića, on igra u Portugalu, mogao bi da bude džoker selektora.

foto: FSS

Srbija željno čeka subotu od 20.45 i naredni Piksijev potez. Šteta je samo što većina žitelja naše zemlje neće moći da u direktnom TV prenosu gleda srpske fudbalere, što je skandal, jer nijedna stanica sa nacionalnom frekvencijom nema pravo da uživo radi utakmicu.

Kurir sport/A. Radonić

Kurir