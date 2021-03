MATIĆ OPET DIŽE BURU: Samo Vidić može da sredi stvar, pravili smo grupu da vratimo Muslina, ali nismo uspeli!

Nemanja Matić, bivši fudbalski reprezentativac Srbije, smatra da je Nemanja Vidić kao novi predsednik FSS jedini spas za srpski fudbal.

Govorio je Matić za Sputnjik o reprezentaciji, Svetskom prvenstvu u Rusiji, lošoj atmosferi u nacionalnom timu, bivšem predsedniku Kokezi, Nemanji Vidiću, Luki Milivojeviću...

foto: Profimedia

- Nemanja treba da okupi ljude koji su možda za te poslove i bolji od njega, ali on treba da bude ta figura koja vuče te konce i skuplja najbolje ljude oko sebe. U prvih šest meseci da očisti fudbal od nameštanja. Glupo je pričati o tome, ali očigledno je da toga ima u našem fudbalu - rekao je Matić i dodao:

- Kada bi došao tako neko smem da potpišem da se više ne bi desila nijedna nameštena utakmica. Ako bi se to slučajno desilo, taj klub više ne bi igrao, bio bi izbačen u poslednji rang.

Matić je podržao Vidića, kaže da se čuje sa njim, ali smatra da problem srpskog fudbala nije Slaviša Kokeza.

foto: Starsport©, Profimedia

- Jesam, podržavam ga (Nemanju Vidića op.a.). Ono pismo što je on napisao, to je uradio iz srca, iskreno, za dobrobit našeg fudbala. Nikoga konkretno nije hteo da kritikuje. Generalo fudbal nam je u velikom problemu, nije tu problem jedan čovek – Slaviša Kokeza. Problem je u svim ligama, od prve do šeste. To nisu regularna takmičenja, puno je nameštanja.

foto: Dado Đilas

Govorio je Matić i o smeni selektora Muslina, kao i tome što su se organizovali igrači da ga vrate.

- Plasirali smo se na Mundijal i tu je nastao problem. Smenili su Muslina, čuo sam se sa njim i rekao mi je to što je rekao u javnosti, da je od njega traženo da stavi na spisak neke igrače. Nije želeo to da uradi, to ne bi uradio nijedan stručnjak koji drži do sebe i čovek se povukao. Mi smo pravili neku grupu, da li da se žalimo ili ne, ali Muslin je bio smenjen i nismo mogli ništa da promenimo i nismo imali podršku od dosta igrača. Bilo je nas nekoliko koji smo hteli... Na kraju ništa nismo uradili. Neki nisu hteli da se mešaju, što je legitimno, neki su znali da ne zaslužuju da budu tu, videli su svoju šansu da odu na Mundijal i to je njihovo.

foto: Fonet

Dotakao se Matić i skidanja trake Banetu Ivanoviću, mada nije objasnio do kraja šta se tu dešavalo, jer je na konferenciji koju je tada organizovao Mladen Krstajić imenovan za zamenika kapitena.

- Atmosfera je bila žalosna kada se to desilo, cele pripreme pred Mundijal... Trudili smo se da bude na najboljem mogućem nivou, da ne bi trpela reprezentacija. Banetu je skinuta trka, to je isto narušilo atmosferu. To nam nije bilo jasno, zašto, kako? Baš žalosno, a trudili smo se koliko smo mogli. Pobedili smo prvi meč, a kasnije, neki kažu nismo imali sreće, sudija, ali Bog nam nije dao, a nismo ni zaslužili.

foto: FSS

Bio je kritički raspoložen i prema selektoru Draganu Stojkoviću zbog Luke Milivojevića, i njegovog nepozivanja, iako se vezni fudbaler Kristal palasa pre toga oprostio do "Orlova".

- Da kao kapiten Kristal Palasa ne bude na spisku? Meni to nije jasno. Ali opet to je do selektora, nije to samo do Piksija, nije Luka i ranije bio na spisku... Pa mi nemamo sto igrača u Premijer ligi, pa sada da se bira... Prelako smo se odrekli Luke, morao je da bude 3-4-5 godina. Vidite kako je u drugim reprezentacijama, igraju najbolji. Pogledajte Zlatana, ima 40 godina - zaključio je Matić.

Kurir sport/Sputnjik

Kurir