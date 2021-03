PIKSI JE KAO MATEUS Ilijev hvali novog selektora: Fudbaleri misle da su bogomdani, a kad vide njega SPUSTE SE NA ZEMLJU

Proslavljeni fudbaler Partizana Ivica Ilijev istakao je da ga novi selektor Srbije Dragan Stojković Piksi jako podseća na bivšeg trenera Partizana Lotara Mateusa.

Ilijev se osvrnuo na Piksijevu konferenciju za medije nakon remija sa Portugalom (2:2), kada je selektor izavio da nije sasvim zadovoljan rezultatom.

"E, upravo je to taj šampionski nerv koji sam pominjao. Sećam se našeg gostovanja Realu iz Madrida kad smo poraženi sa 0:1 i znam da smo mi igrači bili zadovoljni što nismo izgubili ubedljivo, a Mateus nas je gledao u čudu i objašnjavao da nikad ne možeš biti zadovoljan ako ne pobediš, bez obzira na snagu protivnika. To se vidi i iz Piksijeve izjave posle utakmice, po tome što je rekao umnogome me podsetio na slavnog Nemca", rekao je za Novosti Ilijev.

Bivši reprezentativac naše zemlje je istakao da se jasnom vidi da svi reprezentativci poštuju Stojkovića i da je njegova veličina bitna zbog atmosfere u timu.

"U stavu igrača, u njihovoj igri se vidi da ga svi igrači poštuju. Fudbaleri generalno misle da su bogomdani, ali kada se veličina kakva je Piksi pojavi u svlačionici onda je i normalno da se oni spuste na zemlju. Sve su to veliki igrači i to je neosporno, samo je potpuno drugačije kada u svlačionici imaju čoveka koga poštuju svi u svetu fudbala", zaključio je Ilijev.

Kurir sport/Novosti

