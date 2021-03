ZVEZDA SILNO ŽELI KUP: Stanković najavio najbolji mogući tim protiv IMT-a!

"Pre početka sezone smo postavili jasne ciljeve od kojih ne odustajemo. Na tom putu nam je i IMT, hrabra ekipa koja je dokazala da ne strepi ni od koga. Iako se takmiče rang ispod nas, rade dobre stvari, atraktivni su, ali znamo koji su nam ciljevi", rekao je Stanković, preneo je sajt kluba.

Crvena zvezda u utorak od 16 časova igra na svom terenu protiv drugoligaša IMT-a sa Novog Beograda, u četvrtfinalu Kupa Srbije.

"Utakmica dolazi u pravom trenutku. Imali smo dane odmora, pa radili izvanredno i sada je vreme da upalimo motore i da se fokusiramo na takmičenje. Posle toga nas čeka Kruševac, potom 'večiti' derbi", dodao je Stanković.

Trener Zvezde rekao je da da još ne zna koji će sastav izvesti, ali da planira da to bude najbolji koji ima na raspolaganju, pošto su brojni igrači sa svojim reprezentacijama.

"Imamo još jedan trening danas, pa ću posle toga prelomiti i uvideti kako se ko tačno od igrača oseća, jer mi je to najvažnije. Ko god da bude igrao, to ne menja naš način, stil i zahteve. Izvešću najbolji mogući tim, bez reprezentativaca", rekao je on.

Na pitanje vezano za zdravstveno stanje igrača, Stanković je rekao da jedino Seku Sanogo, Filipo Falko i Dijego Falćineli nisu imali odmor zbog korona virusa.

Stanković je dodao i da zna koliko El Fardu Benu znači istorijski uspeh sa reprezentacijom Komora, koja se prvi put plasirala na Kup afričkih nacija. On je takodje ocenio i da Gelor Kanga igra sjajno u dresu Gabona.

"Tu je i (Milan) Gajić, nisam iznenađen što ima minutažu u nacionalnom timu, iako su se mnogi začudili. Njegov rast je evidentan i nadam se da će još neki fudbaler završiti na spisku selektora (Dragana) Stojkovića", rekao je Stanković. Govoreći o reprezentaciji Srbije, Stanković je ocenio da se vidi duh i energija, kao i poboljšanje u igri.

"Ka tome treba da se teži. Selektor je imao malo vremena da sve to uklopi i siguran sam da će svakim sledećim okupljanjem biti još bolje", rekao je Stanković

Beta

Kurir