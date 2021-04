PREDAVANJE ZA CRNO-BELE: Fudbaleri Partizana se informisali o koronavirusu

U cilju dodatnog informisanja o SARS-CoV-2 virusu koji je odgovoran za pandemiju KOVID-19, ali i o uticaju i važnosti imunizacije za zdravlje pojedinaca i kolektiva, SC Partizan-Teleoptik je posetio imunolog prof. dr Miloš Marković koji je prvotimcima Partizana održao predavanje na ove teme i odgovarao na mnogobrojna pitanja.

– Pozvali su me da porazgovaramo malo o vakcinama protiv KOVID-a, da li ih treba primiti i na koji način. Odgovorio sam na mnoga pitanja, između ostalog i, ako je neko preležao, da li treba da je dobije, koju vakcinu, kada i slično – kaže prof. dr Marković.

– Pričali smo i o potrebi da se sportisti vakcinišu protiv KOVID-a i kako i kada je to najbolje da urade – naglašava dr Marković i dodaje: Nekako se sportisti doživljavaju kao ‘zdravi i pravi’, otporni na većinu infekcija i to, u osnovi, jeste tačno. Vrlo retko su sportisti i mladi ljudi u treningu skloni nekim bolestima, ali ono što se dešava, i što je poznato u medicini, to je zapravo paradoks da su vrhunski sportisti, iz nekih razloga koji su tek delimično razjašnjeni, skloniji respiratornim infekcijama. Ne mogu da tvrdim da su zbog toga oni skloniji KOVID-u, to niko još nije dokazao, ali je poznata njihova sklonost ka infekcijama gornjeg respiratornog trakta, kao što su grip i druge prehlade. To sam i pokušao da im predočim kao jedan od argumenata, kao razlog više, da se zaštite vakcinom, jer je individualna reakcija na KOVID nepredvidiva.

Posle predavanja, prvotimci Partizana su iskoristili mogućnost da prof. dr Milošu Markoviću postavljaju pitanja, a ona su se odnosila uglavnom na teme koje su prisutne svakodnevno.

Jedno od prvih pitanja je bilo vezano za sterilitet odnosno mogućnost da se ostvari potomstvo.

‘To je prilično neutemeljeno i nadgradnja je jedne zle namere koja se pojavila na internetu. Ali takvo je današnje moderno društvo i društvene mreže. Pokušao sam da ih razuverim jer apsolutno ne postoje nikakve naznake u prilog tome, šta više- ti ljudi koji su to pokrenuli su prilično raskrinkani. Nadam se da su argumenti koje sam im predočio bili uverljivi. U svakom slučaju, ja sam se vakcinisao, kao i svi ljudi oko mene, bez ikakvog problema.’

O utiscima posle predavanja pričali su: Bojan Ostojić, Nikola Štulić i Bibars Natho.

– Jedno veliko iskustvo što se tiče vakcine. Naučio sam nešto novo, iako sam primio vakcinu pre petnaest dana. Ovim putem bih pozvao sve ljude da se vakcinišu i da se napokon završi ova agonija sa koronom – ističe Ostojić.

Bibras Natho je rekao:

- Mnogo toga se može čuti o vakcini, ali ono što znam iz Izraela je da je mnogo ljudi primilo, čak i oko 80% saigrača iz nacionalnog tima. Ja sam lično čuo samo dobro o vakcini i nadam se da ćemo uz pomoć nje uspeti da se vratimo normalnom životu. Ako je to način da mu se vratimo, hajde da to učinimo.

Nikola Štulić je izneo utiske:

- Ja sam takođe primio Fajzerovu vakcinu i dobro se osećam. Predložio bih svima koji su ‘za’, da se vakcinišu, radi putovanja i radi lakšeg života u celoj situaciji. Predavanje je bilo veoma dobro i moglo je puno toga da se nauči.

