ĐURIČIĆ POSLE TRIJUMFA NAPRETKA U NIŠU: Teška utakmica, pobeda važna za opstanak

Trener fudbalera Napretka iz Kruševca Milan Đuričić rekao je da je njegov tim u današnjem meču protiv Radničkog osvojio važne bodove u borbi za opstanak i istakao da mu nije jasno zašto se na terenu napravila tenzija.

"Ovo je bila jako teška utakmica u kojoj smo mi želeli da dođemo do pobede i bodova koji su nam neophodni u borbi za opstanak", rekao je Djuričić posle utakmice.

Napredak je danas u Nišu savladao ekipu Radničkog sa 2:1, u meču 30. kola Super lige Srbije.

Đuričić je rekao i da je u meču sve vreme bila prisutna tenzija, kao i da je on sugerisao da se "spusti lopta" i da se ne reaguje na provokacije.

"Mi smo želeli, znajući da Radnički igra na tranzicije, da njima prepustimo posed. Tako smo se i postavili i čekali svoje momente. Vrlo brzo smo došli do gola i drago mi je što on nije sporan. Snimci su pokazali da su i jedan i drugi penal zasluženo dosudjeni", dodao je on.

Napredak je poveo golom Alena Melunovića u sedmom minutu iz penala, a Radnički je takodje iz penala došao do izjednačenja u 63. minutu, preko Nenada Gavrića.

"Napravili smo naivan penal, jer je naš golman spašavajući korner, napravio veliki kiks i srušio Kasalicu. Tada se Radnički vratio u igru, a onda se napravila još veća tenzija na terenu, koja meni nije jasna", rekao je Djuričić.

Gol za pobedu Napretka postigao je Saša Marjnaović u 73. minutu.

"Ja sam ovde dva puta bio trener i Radnički gledam kao svoj klub. Sad sam čuo priče da sam nekoga opsovao na terenu. Tu ne mislim na mog kolegu Vladimira Gaćinovića. Odgovorno tvrdim da to nije tačno", rekao je on.

Djuričić je dodao da to nisu njegovi "maniri", a Radničkom je poželeo sreću i dodao da je Napretku ostalo da se bori do kraja za opstanak u ligi.

Radnički je deseti na tabeli Super lige Srbije sa 38 bodova, dok je Napredak na 16. poziciji, u zoni ispadanja, sa 32 boda.

