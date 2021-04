ZVEZDA SE POHVALILA MRKELINOM STATISTIKOM: Imamo samo jedan poraz u 10 mečeva od kada je Mitar u Ljutice Bogdana

Bilo je to leto 2017. godine, nakon čega se Crvena zvezda u potpunosti etablirala u kontinentalnim takmičenjima kao redovan učesnik. Od tada pa do danas, dva puta su bili deo Lige šampiona i Lige Evrope. Osvojene su tri titule državnog prvaka, a četvrtoj su veoma blizu, jer je trenutno stanje na tabeli tako da imaju 12 bodova više od rivala kog su sinoć, bez većih problema, savladali. Interesantno je da je utakmicu pogotkom rešio Mirko Ivanić, fudbaler koji je u klub došao zahvaljujući Mitru Mrkeli i njegovim pregovaračkim sposobnostima. Reč je o igraču koji se dugo “čekao” i bilo mu je potrebno vreme da pronađe adekvatnu formu, ali Crvena zvezda i čitav sportski sektor je imao strpljenja za virtuoza iz Bačkog Jarka. On to, ove sezone, vraća na fenomenalan način.

Bilans koji Mitar Mrkela ima od kako je u fotelji Crvene zvezde, barem kada govorimo o večitim derbijima je pozitivan, slično kao i učinak u evropskim takmičenjima i domaćem prvenstvu. Crvena zvezda je od Mrkelinog dolaska odigrala 10 derbija u ligi, ostvarila tri pobede uz šest remija i doživela samo jedan poraz. Interesantno je da je Zvezd slavila u aprilskim derbijima - 2018. i 2019. godine, identičnim rezultatom 2:1. Prvi susret sa Partizanom su pogocima rešili Nemanja Radonjić i Aleksandar Pešić, a drugi El Fardu Ben i Aleksa Vukanović. Sinoć je to učinio Mirko Ivanić, a sva petorica fudbalera su u klub stigla od kako je Mitar Mrkela na funkciji sportskog direktora.

foto: www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic

- Čestitam svim igračima, treneru Dejanu Stankoviću, generalnom direktoru Zvezdanu Terziću, predsedniku Svetozaru Mijailoviću i počasnom predsedniku Draganu Džajiću na pobedi u derbiju i svim odličnim rezultatima u prvenstvu i Evropi. Ne bismo bili uspešni da nismo jaki kao klub i to je Zvezdina snaga i za naredne godine - rekao je Mrkela.

SVI MRKELINI DERBIJI KAO SPORTSKOG DIREKTORA:

27. avgust 2017. - Crvena zvezda - Partizan 0:0

13. decembar 2017. - Partizan - Crvena zvezda 1:1

14. april 2018. - Crvena zvezda - Partizan 2:1

23. septembar 2018. - Partizan - Crvena zvezda 1:1

2. mart 2019. - Crvena zvezda - Partizan 1:1

25. april 2019. - Crvena zvezda - Partizan 2:1

22. septembar 2019. - Partizan - Crvena zvezda 2:0

1. mart 2020. - Crvena zvezda - Partizan 0:0

18. oktobar 2020. - Partizan - Crvena zvezda 1:1

7. april 2021. - Crvena zvezda - Partizan 1:0

