DOBITNA ZVEZDINA KOMBINACIJA, NJIH DVOJICA DONOSE TITULU: Dejan Stanković i Mirko Ivanić graditelji uspeha crveno-belih!

Još od kada se Mirko Ivanić pojavio u srpskom fudbalu, videlo se da poseduje neverovatan potencijal koji je potom godinama preticao u kvalitet, ali sezonu potpune afirmacije doživljava sada - pod komandom Dejana Stankovića, o čemu svedoče brojne dobre partije virtuoza iz Bačkog Jarka, ali i gol kojim je rešio pitanje pobednika u 164. večitom derbiju.

foto: www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic

Crveno-beli dres zadužio je Mirko Ivanić još 8. februara 2019. godine, kao velika želja čitavog sportskog sektora kluba koji je u njemu video fudbalera sposobnog da pravi razliku u „velikim“ utakmicama. Period adaptacije je trajao, ali u klubu ni u jednom trenutku nisu izgubili poverenje u Mirka Ivanića, a on je to vratio na najbolji mogući način. Kreativac rođen 1993. godine je ove sezone na 39 mečeva postigao 16 pogodaka i zabeležio 10 asistencija, te je jedini fudbaler Crvene zvezde koji je zabeležio “dabl-dabl” učinak. On je ujedno i najbolji strelac ekipe uz Aleksandra Kataija koji je takođe postigao 16 golova, dok je na listi asistenata usamljen i prati ga El Fardu Ben sa jednim pasom manje pretvorenim u pogodak.

Primetno je da Ivaniću prija saradnja sa Stankovićem, jer je njegovim dolaskom na klupu crveno-belih - “procvetao” i počeo da pruža neverovatno dobre partije, ne samo u domaćem šampionatu, već i u Evropi. Dugo će se pamtiti njegove majstorije protiv Milana, gde Zvezda uprkos dobroj igri, nije uspelao da eliminiše italijanskog predstavnika, a golom u derbiju upisao se u zlatnu stranicu Zvezdine istorije. Osim toga, utisak je da Ivaniću prija i promena broja, jer od kada je zadužio “četvorku”, umesto “osmice”, kao da je prodisao i dodatno se opustio. Verujemo da će Ivanić samo tako nastaviti, jer nas čeka borba za duplu krunu.

Kurir sport