KOD DEKIJA NEMA OPUŠTANJA, ZVEZDAŠI TO VOLE DA ČUJU: Protiv Javora da overimo pobedu nad Partizanom u večitom derbiju!

Šef stručnog štaba Crvene zvezde Dejan Stanković izneo je očekivanja pred utakmicu 31. kola Superlige Srbije koju će fudbaleri odigrati na gostujućem terenu u Ivanjici protiv ekipe Javora u nedelju od 15.00 časova.

- Prvu utakmicu protiv Javora nismo uspeli da dobijemo, iako smo taj meč trebali da završimo sa par golova. Jednostavno takav je bio dan, sada je drugačije, drugačije je vreme. Mislim da sam rekao i posle završenog večitog derbija, da je to pobeda koju treba da potvrdimo. Utakmica protiv Partizana neće imati tu težinu ako ne budemo pravi protiv Javora. U meč ulazimo maksimalno koncentrisani, derbi je prošao, odigrao se, arhiviran je, pouke i dobre stvari ćemo izvući, a naš cilj ostaje nepromenjen. Idemo da odigramo jednu jaku utakmicu tamo, iako je teren nezgodan, manji je, dimenzije su manje, oni su motivisani, imaju svoju matematiku i ciljeve. Biće to jedna prava i dobra utakmica – istakao je Stanković.

Osvrnuo se Stanković i na povredu Dijega Falćinelija koju je zadobio na 164. večitom derbiju.

- Videćemo kako se Dijego oseća, on je hrabran momak i može da „stisne zube“. Treba da znamo i šta nas očekuje dalje i sledeće subote imamo utakmicu, tako da ima vremena. Videćemo sa Dijegom, ja ne bih riskirao, videćemo kako se on oseća. Ostali su na broju, sem Dijega koji ima rasekotinu i dosta je bolno. Preostali momci su svi u konkurenciji za tim.

Govorio je šef stručnog štaba crveno-belih i o nadolazećim mladim nadama kluba.

- Sigurno da Crvena zvezda ima u rosteru mlade igrače. Ukoliko bude bilo prostora oni će dobiti šansu, ali kao što i uvek kažem dres Crvene zvezde treba da se zasluži, nebitno da li si mlad ili star taj dres treba da se zasluži. Pogotovo kada si mlad treba da znaš da moraš tri puta više da radiš nego ostali i tri puta više da slušaš i budeš fokusiran da bi napredovao. Crvena zvezda je ove godine podigla nivo i kvalitet same igre tako da svako sledeći ko bude dolazi u naš klub kao bonus mora da zna da mora dosta toga da uradi da bi počeo utakmicu.

Nekadašnji kapiten Crvene zvezde istakao je da nema mesta kalkulacijama i da će crveno-beli u svakoj utakmici do kraja prvenstva ići na pobedu.

- Matematika čini svoje, od početka sezone pričamo o tome da spremamo utakmicu za utakmicu, tri po tri boda. Ne razmišlajmo o nečemu što je sutra, tri boda protiv Javora potvrđuju pobedu protiv Partizana i nećemo odustati od toga. Nema kalkulacija, ostalo je osam kola do kraja, četiri pobede su nam potrbne da bismo i matematički obezbedili titulu. Jedna po jedna, ja bih voleo da da dobijemo sve utakmice do kraja i težićemo ka tome, to je cilj.

Odgovorio je Stanković i na pitanje da li bi više voleo da njegova ekipa postigne 100 golova ili da do kraja prvenstva ostanu neporaženi.

- Više bih voleo da osvojimo titulu bez poraza nego da postignemo 100 golova.

Govorio je Stanković i o nedavno odigranom 164. večitom derbiju.

- Kad bude došlo do sledećeg derbija onda ćemo ga spremati, sigurno da je lepo pobediti u večitom derbiju, igrali smo protiv ekipe koja je bila u izvanrednoj formi zadnja dva meseca, igrala dobar fudbal, davala dosta golova, mnogo su ozbiljno izgledali. Kada završimo utakmicu bez primljenog gola od takve ekipe jedino što mogu da uradim je da čestitam mojim momcima, jer su oni imali zaista izvanredne brojke i odlično su izgedali na terenu poslednjih meseci. Sigurno da pobeda u derbiju donosi jedan pečat ozbiljnog rada, ozbiljnog odnosa momaka prema dresu i utakmicama. Kao što sam rekao oni su zaslužili pobedu i tako je na kraju i ispalo dobro za sve nas.

Osvrnuo se i Stanković i na važnost pobede protiv večitog rivala.

- Jedna od najbitnijih pobeda u mojoj trenerskoj karijeri je svakako ova u derbiju, jer je derbi derbi i derbi je istorija fudbala. Uradili smo dosta dobar posao i pre derbiji, mnogo veliki posao i onda računaš da nismo dobili derbi da li bi to sve palo u vodu, a uradili smo ga mnogo dobro. Još više je dobilo na važnosti posle ovog derbija i to sve što smo uradili u Evropi i prvenstvu, sa derbijem smo dobili jedan mir, potvrdu izvanrednog rada, odnosa prema klubu, tako da je derbi doneo dosta toga dobrog.

Stanković se dotakao i priče o kvalifikacijama za Ligu šampiona.

- Naravno, to cilj, to mora da bude realan cilj. Sigurno da treba da sednemo i pričamo šta ćemo i kako ćemo da radimo kada se prvenstvo završi, ali ne pre toga. Imamo jasne ciljeve ove godine, a to je dupla kruna i dobar završetak prvenstva. Međutim već sad polako imamo u glavi šta ćemo i kako ćemo, jedan realan put i napredak ove Crvene zvezde bi bio napad na grupnu fazu Lige šampiona – poručio je Stanković.

Kurir sport / www.crvenazvezdafk.com