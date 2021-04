MARKO NIKOLIĆ ĆE TRENIRATI JUVENTUS! Njegov agent ubeđen: Čeka ga VELIKA KARIJERA, videćete!

On je ovaj klub uveo u Ligu šampiona gde je paklenoj konkurenciji prvaka Evrope Bajerna, Atletiko Madrida i Salcburga do poslednjeg kola bio u igri za prolaz grupe.

Njegovi “lokosi” slavili su u nedelju nad gradskim rivalom Spartakom sa 2:0 i tako nastavili niz od osam trijumfa u osam poslednjih mečeva u svim takmičenjima, zbog čega se u ruskim medijima podgrejala priča o srpskom stručnjaku.

foto: EPA

Podsetimo Nikolić je sa Partizanom osvojio duplu krunu 2017 godine, a prethodno je uspešno vodio Rad i Vojvodinu

Takođe je radio u Videotonu, sa kojim je uzeo titulu prvaka Mađarske, a potom i učetsvovao u grupnoj fazi Lige Evrope.

“Nikad nisam sumnjao u Marka. Sve je sada moguće. Život je takav da ako ekipa izgubi dve ili tri utakmice, traži se trener. To je to. Marko je još mlad, ima 41 godinu. Znam da će za četiri, pet godina biti trener Juventusa. Uveren sam u to. Videćete za četiri godine”, izjavio je njegov agent Dejan Joksimović, u jednom podkastu u Rusiji, posvećenom fudbalskim temama

Kurir sport