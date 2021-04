PREDRAG STANKOVIĆ: Dva puta sam bio u sastavu Radničkog pre utakmice sa Zvezdom

Predrag Stanković, bivši fudbaler Radničkog iz Niša, oglasio se posle informacije koja se pojavila u medijima, da je pre tri godine zbog poznanstva sa Slavišom Kokezom odigrao jedan meč, i to protiv Crvene zvezde.

Stanković je u saopštenju istakao da je odigrao dve utakmice, pre pomenutog meča.

"U fudbalskom klubu Radnički Niš sam proveo šest meseci i prošao kompletne pripreme. Dva puta sam bio u sastavu pre pomenute utakmice sa Zvezdom. Prvi put na utakmici sa Mačvom iz Šapca i drugi put u kupu Srbije protiv Zlatibora. Na žalost, vrlo brzo me je zadesila povreda i oporavak je trajao nekoliko meseci. Trener koji me je dočekao u klubu Peter Pakulta, je izuzetan profesionalac, koji je svojim radom na mene ostavio jako pozitivan utisak, kao i pomoćni trener Boban Dmitrović. Svima koji su radili ili bili deo Pakultinog tima je jasno da je to osoba koja donosi odluke koje su isključivo u interesu kluba. Sa njihove strane primećen je moj profesionalizam i borbenost. Posle oporavka, pred kraj sezone, vratio sam se kod trenera Dragana Antića koji se zalagao za "grublju igru" u utakmici sa Zvezdom i tada mi je pružena šansa. Ja sam tu šansu pokušao da iskoristim na najbolji način. Nisam ni prvi ni poslednji igrač koji nije pokazo svoje najjače adute u jednom bitnom momentu. Postoje mnogi faktori koji su na to uticali, ali to da sam uključen na teren zbog nekih viših interesa, svakako nije jedan od njih. Za mene, kao i moje saigrače, to nije bila opcija. Slavišu Kokezu poznajem privatno, upoznali smo se u FK Brodarac, nikada nisam za njega radio i nisam bio njegov šofer. Ukoliko je neko u tom trenutko pomislio da će preko mene ostvariti bolji odnos sa tada uvažavanim Kokezom, to nije moja odgovornost. Ja ću svoj period u Nišu pamtiti po fantastičnoj ekipi, saigračima koji su izuzetni ljudi i velikom profesionalizmu Pakulta i Dmitrovića."

Stanković dodaje da se i dalje bavi sportom.

"Od povrede koja me je zadesila, nisam se nikada skroz oporavio ali se i dalje svakodnevno bavim sportom. Od malih nogu gajim veliku ljubav i entuzijazam prema fudbalu. Disciplina mi nikada nije nedostajala. Ljubav prema sportu mi je u krvi, a imao sam veliku životnu sreću da upoznam plemenite ljude sportiste, borce sa kojima sam trenirao i delio bitne životne momente. Nisam napravio veliku karijeru u fudbalu ali sam uvek davao sve od sebe i nikada nisam pristajao da zaobilaznim putem dolazim do cilja, u sportu kao i životu generalno. Srpski fudbal ima mnogo veće probleme od mog izlaska na teren u utakmici sa Crvenom zvezdom! Moj cilj nije bio da nekoga uvredim ili da spustim nivo igre izlaskom na teren, naprotiv za mene je to bila velika čast i velika odgovornost."

