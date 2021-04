POLUFINALE PROTIV BIVŠEG KLUBA! Emeri: Protiv Dinama smo prikazali svoju najbolju igru

"Odigrali smo dobro, prikazali svoju najbolju igru individualno i timski. Ozbiljno smo pristupili utakmici poštujući Dinamo. Bili smo svesni da je Dinamo dinamična i talentovana ekipa pa nismo spekulisali kako bi se mogla odvijati utakmica nego smo ušli u nju kako bismo opet pobedili", rekao je Emeri, prenosi Hina.

Viljareal je, posle pobede od 1:0 u prvom meču četvrfinala, i sinoć pobedio Dinamo na svom terenu sa 2:1 i plasirao se u polufinale Lige Evropa.

"Ideja je bila biti strpljiv i kontinuirano dezaktivirati Dinamovu igru. Zato smo ih stiskali agresivno, nastojali smo da onemogućimo njihovu igru. Bili smo totalno ozbiljni", rekao je Emeri čija je ekipa nakon prvih 45 minuta vodila sa 2:0.

"U drugom delu smo održali isti liniju, igrali smo na isti način onemogućavajući im da se vrate. Istina je da su imali priliku za gol u 50. minutu. Imao je Dinamo još neke svoje prilike, ali imali smo ih imali i mi. Znali smo da imaju iskustva u preokretima ali im nismo dopustili da ga ostvare", dodao je on.

Emeri će se u polufinalu suočiti s Arsenalom, klubom u kojem je radio pre dolaska u Viljareal. Španski tim će pokušati da preskoči tu stepenicu nakon što je do sada četiri puta "padao" u evropskim polufinalima.

"Imamo priliku da preskočimo tu prepreku polufinala i to protiv Arsenala što će biti teško. Čekamo to kao nešto jedinstveno. Daću sve od sebe da razbijemo tu barijeru i zato ćemo maksimalno trenirati, šteta što nas publika neće gledati u tom pokušaju", rekao je Emeri koji je sa Seviljom osvajao Ligu Evropa od 2014. do 2016. godine

Šest kola pre kraja Bundeslige RB Lajpcig ima pet bodova manje od Bajerna, ali se i dalje nada čudu i nema sumnje da će večeras (20.30) ići na pobedu protiv Hofenhajma. Kvota na keca je 1,43, a na kombinazziju 1&3+ 1,85. Pogledajte sve kvote kladionice MOZZART za RB Lajpcig - Hofenhajm

Beta