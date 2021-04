BRĐANI ZACRTALI KOTU 3: Na pobedu u Pazaru ne odustajemo od trećeg mesta!

Čukarički u svim uzrasnim kategorijama ima reprezentativce Srbije, od pionirske do mlade selekcije.

Ali, tu se spisak onih koji nose dres sa grbom nacionalnog tima ne završava. Tako je nedavno u Podgorici igran susret kvalifikacija mladih reprezentacija Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a na obe strane bio je po jedan igrač tima sa Banovog brda.

Domaće je predstavljao napadač Marko Rakonjac, koji je ove sezone debitovao i postigao gol za Brđane, na drugoj strani već standardni u dresu BiH Milan Savić, jedno od otkrovenja ove sezone u timu Dušana Đorđevića. Odigrao je momak rođen u Bijeljini 23 meča u Super ligi za belo-crne, postigao je i tri gola.

- Sjajno je krenula ova sezona i po mene lično i po klub. Došli su i golovi, koji mi svakako mnogo znače. Prvenac protiv Crvene zvezde, bivšeg kluba, potom i dva u pobedi protiv Spartaka. Svim napadačima golovi mnogo znače, ali u svakom trenutku je najbitnije da Čukarički pobeđuje. Nadam se da će biti još mnogo pogodaka, ipak je ovo tek moja prva seniorska sezona na ovom nivou. Našao sam se u ekipi koja igra dobro, nije mi bilo potrebno mnogo vremena da se uklopim – kazao je Milan Savić, ofanzivni vezista Čukaričkog i mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Brđani su blizu plasmana u Evropu, ali Savić ističe da treba biti oprezan dok se kvalifikacije za Ligu Konferencija i teoretski ne obezbede.

- Zadovoljni smo onim što smo do sada pokazali. Naravno, primarni cilj je bio plasman u Evropu. Četvrto mesto je gotovo izvesno, ali moramo da sačekamo i rezultate u Kupu, nikad se ne zna. Jesmo jednom nogom na međunarodnoj sceni, ali kao što je trener već govorio, ne treba da se zadovoljavamo onim što smo postigli, već da se borimo do kraja za treće mesto. Vojvodina je trenutno ispred nas, ima bod više, sedam kola je do kraja prvenstva, biće neizvesno – kazao je Milan Savić.

Savić je odigrao četiri meča u samo 13 dana, pored tri za Čukarički protiv Spartaka, Proletera i TSC-a, nastupao je u već pomenutom meču za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

- Navikao sam već na ritam sreda-subota. Ima umora, ali uvek sam spreman da odgovorim na zahteve kluba, to pitanje se uopšte ne postavlja. U dresu mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine, Savić takođe ima velike ambicije.

- Utakmice u Čukaričkom dale su mi dosta samopouzdanja, stigao je i poziv za reprezentaciju zemlje u kojoj sam rođen, u kojoj sam odrastao. Igrao sam dosta dobro, pamtiće se i ta utakmica protiv Belgije, u kojoj sam postigao gol. Ovaj ciklus kvalifikacija smo krenuli nešto lošije, osvojili smo bod protiv Crne Gore, ali ima dosta vremena. Želja nam je da se u jakoj konkurenciji, Italije, Švedske i Republike Irske, plasiramo na Evropsko prvenstvo, imamo dosta dobru ekipu – istakao je Savić.

Čukarički će u nedelju (13 časova) gostovati u Novom Pazaru, ekipi koju su ove sezone već dva puta savladali, u Super ligi na Banovom brdu sa 4:0, u Kupu Srbije u gostima sa 3:1.

- Novi Pazar je dobra ekipa, potrebni su im bodovi u borbi za opstanak. Zbog toga smatram da će biti dobra utakmica, mi ćemo takođe ići na pobedu, kao i u svakom meču. Znamo kako igraju kad su domaćini, ali već smo ih tamo savladali jednom ove sezone. Sigurno je da će pritisak biti na njima, s obzirom na situaciju u kojoj se nalaze. Ali, Čukarički je veliki klub, uvek ima blagog pritiska i kod nas, uvek je pobeda imperativ ovog tima – kazao je Savić, koji je potom dodao:

- Mnogo nam je bitna utakmica u Novom Pazaru i iz tog razloga, eventualnom pobedom bili bismo već u sigurnoj zoni što se tiče Evrope. Uz napominjem, povoljan rasplet po nas u Kupu Srbije, ne želim nikako da potcenim odličnu ekipu Radnika. Ali, zaista, ako pobedimo u Pazaru, načinićemo veliki, možda i ključni korak ka Evropi.

Čukarički će pored meča protiv Novog Pazara, do kraja sezone u goste još dvema ekipama koje se bore za opstanak u društvu najboljih, Napretku i Javoru.

- Sve ekipe sa dna tabele smo u dosadašnjem toku Super lige pobeđivali, nismo protiv njih izgubili ni bod. Ostaje nam još nekoliko duela protiv timova koji se bore za opstanak. U svakom od tih susreta idemo na pobedu, ne želimo da krojimo donji deo prvenstva, Čukarički je ipak klub koji se pita za vrh tabele! Biće svi ti mečevi zanimljivi. Nadam se da nećemo imati poraz do kraja sezone.

Savić je istakao sjajnu atmosferu u klubu, za koju kaže da je ključni faktor u ostvarivanju dobrih rezultata ove sezone.

- Gde god da sam igrao pre Čukaričkog, a bili su to dobri klubovi, atmosfera u svlačionici nigde nije bila na tom nivou kao na Banovom brdu. Imamo sjajnu grupu momaka, a to je i jedna od najbitnijh stvari i preduslova za dobre rezultate – zaključio je Milan Savić.

Kurir sport