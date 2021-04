NIŠLIJE PRED IMPERATIVOM POBEDE: Radnički dočekuje Javor

.Radnički je 12. na tabeli sa 38 bodova, samo dva boda više od zone ispadanja, dok je Javor na 13. poziciji sa jednim bodom manje od Nišlija.

Tim sa Čaira je vezao četiri ligaška poraza, a nakon poslednjeg od Partizana u ponedeljak ga je preuzeo novi šef stručnog štaba Aleksandar Stanković. Mladi stručnjak, koji je četvrti trener Radničkog ove sezone, nije imao puno vremena za rad, a debitovaće u meču u kojem se pobeda nameće kao imperativ.

-Ja sam i na promociji u ponedeljak rekao, a ostajem pri tome, da Radnički u svakoj utakmici do kraja mora da ide na pobedu. To što se dešava unutar ekipe u poslednje vreme sigurno nije sjajno, ali ne smemo da kukamo. Nikola Stevanović ima crveni karton i ne može da nam pomogne. Nikola Aksentijević i Nenad Gavrić su roviti, nisu trenirali u uvodnom delu nedelje, ali su sada bolje. Rade malo slabijim intenzitetom i činimo sve da ih osposobimo da mogu da igraju. Nema nas dosta, ali ovi koji su tu dobro su odradili zadatke u sedmici koja je iza nas. Imali smo i dosta razgovora o njihovom trenutnom stanju, pravilima ponašanja i obavezama koje sam stavio pred njih. Ja nisam čarobnjak da bih mogao nešto korenito da promenim u igri za šest dana i zato moram da se oslonim na ono što je rađeno ranije. Znam kvalitete mojih igrača i znam da oni mogu da pruže mnogo više od onoga što su pružali u poslednje vreme. Posle svega, mogu da kažem da Javor dočekujemo sa dosta pozitivne energije i nadamo se najboljem mogućem ishodu, a to je naravno trijumf- rekao je Stanković.

Javor je u prvom delu sezone savladao Radnički u Ivanjici sa 1:0.

-U pitanju je dobra i čvrsta ekipa. Pre poraza od Zvezde u prošlom kolu, vezali su nekoliko dobrih partija, a pamti se njihova pobeda protiv Metalca u gostima. Oni imaju sistem. Trener Bondžulić dugo radi u klubu. Visoka su ekipa, fizički dominantna, imaju dvojicu robusnih napadača i očekuje nas velika i zahtevna borba sa njima. Istakao bih Lukovića, koji igra odlično u drugom delu prvenstva. Uradili smo dobru analizu, ali više treba da gledamo nas. Moramo biti fokusirani na naš kvalitet i pokušati da ga prenesemo na ovaj meč, kako bi došli do bodova koji su nam neophodni- završio je Stanković.

Glavni sudija ovog susreta biće Novak Simović iz Lovćenca.

