DELIJE STOPIRALE DOLAZAK HRVATSKOG BRAZILCA: Crvena zvezda ne čeka bilo koga, ako ne potpišeš isti dan, izvisio si!

Crvena zvezda samo jednom zove! Jednom i više nikada. Da je tako, uverio se i Brazilac Samir koji je pre tri godine bio pred potpisom za crveno-bele. Da je znao za Marija Đurovskog, ili još neke druge igrače koji na prvu nisu potpisali sa nekadašnjim šampionom Evrooe, sigurno se Brazilac koji je igrao za Hrvatsku ne bi nećkao.

E, baš ta činjenica, što je igrao za "kockaste" naterala je na reakciju Zvezdine navijače. Čim su saznali za pregovore, odmah su ih stopirali i Samir (33) je ostao bez ugovora.

– Imao sam ponudu iz Zvezde, ali je tada trebalo da se vratim u Dinamo treći put. Dogovorio sam se za Zdravkom Mamićem i čekao sam nekoliko nedelja, nije došlo do potpisa saradnje. Otišao sam u Beograd, bio sam kod Terzića i sve smo se dogovorili za nekoliko sati. Rekao sam mu tada da imam usmeni dogovor sa Zdravkom i da želim da se vratim u Zagreb i da mu kažem da neću igrati za Dinamo - otkrio je Samir u podkastu “Inkubator” i dodao:

- Terzić mi je na to odgovorio sa „Ako izađeš iz kancelarije bez potpisanog ugovora nećeš igrati za Zvezdu“: Nisam verovao u to, rekao sam mu da dolazim sutra da stavim paraf i da donesem stvari. Ugovor je bio ispred mene, čekao se potpis, ali sam dao reč Zdravku –

Sedam utakmica u dresu reprezentacije Hrvatske bile su dovoljan argument za navijače Crvene zvezde.

– Otišao sam u Zagreb i ne znam šta se dogodilo, Mamić je otišao u Međugorje i nisam imao sa kim da pričam tamo. U međuvremenu su „delije“ čule za to i nisu me želeli. Moj problem je bio što sam igrao za nacionalni tim Hrvatske, Luis Ibanjez nije. Nisu me hteli. Na kraju sam ostao bez kluba, nisam igrao ni za jedne i za druge. To je šteta, jer mislim da bih igrao odlično u Zvezdi. Ibanjez mi je rekao sve najbolje o klubu i navijačima – i sada je bio razočaran Žorž Samir Kruz Kampos.

Samir je trenutno bez kluba i odmara u Baiji, u Brazilu. Karijeru je počeo u Atletiku Paranenseu odakle je za 1.400.000 evra stigao u Dinamo iz Zagreba 2007. godine. Sedam godina igrao je na Maksimiru odakle je 2014. prodat španskom Hetafeu za 2.500.000 evra. Posle toga bio je član kineskih klubova Đangsu, Džeijang i Vuhana, vratio se potom u Hrvatsku, igrao za zagrebačku Lokomotivu, kao i brazilski Sport Resife.

