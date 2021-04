VOJVODINA SA TRENEROM U BORBI ZA FINALE Lalatović: Na Partizanu je veći pritisak

Dva tima su odigrala četiri utakmice u poslednjih 10 meseci, tajni gotovo da nema između njih i sada se ponovo sastaju u završnici Kupa, međutim, jedan stepenik iza u odnosu na prošlu sezonu.

Trener Aleksandar Stanojević je pre nekoliko dana istakao da mu se sviđa brza igra njegovog tima i da je to odlika Partizana. S druge strane, Nenad Lalatović ima tvrdu ekipu i ne slaže se da Partizan igra nešto brži fudbal od njih.

– Da li igraju brži fudbal od nas ili ne to je pitanje. Istina, imaju brže igrače koji su pokretljivi, koji sjajno traže prostor. Imaju neke uigrane šablone, akcije i moram priznati da su u veoma dobroj formi. Imaju niz od 19, 20 utakmica u kojima su trijumfovali i doživeli samo jedan poraz i to od Crvene zvezde. Protiv njih su u prvom poluvremenu odigrali jako dobro, ali je Zvezda u drugom delu bila bolja za taj jedan gol. Pokušaće da spasu sezonu i uđu u finale. Mislim da je na njima veći pritisak nego na nama. Prošle godine smo mi bili ti koji su podigli trofej. Oni da bi spasili sezonu moraju ovo da osvoje. Mislim da bi za njih godina bez trofeja bila hendikep. Dolaskom trenera Aleksandra Stanojevića, Partizan se preporodio i kada bi se gledala ova polusezona, Zvezda bi im bežala samo tri boda, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu – započeo je Lalatović.

On je bio pod znakom pitanja za predstojeći duel zbog bolesti. Međutim, oporavio se na vreme i biće na klupi. Takođe, spreman je i Nikola Drinčić, koji je odusustvovao nekoliko dana iz istog razloga.

– Bilo je nas troje ili četvoro koji su imali temperaturu. Vratio se i Drinčić. Prethodnih dana smo primali infuzije i od juče je počeo da trenira. Đurić je još rovit, ali bićemo u najjačem mogućem sastavu za sutra.

Za razliku od prošlogodišnjeg finala odigranog u Nišu kada su se upravo ovde dve ekipe sastale, sada neće biti publike zbog dobro poznatog razloga. Lalatović dodaje da će njegova ekipa mnogo bolje ući u ovaj meč, budući da su imali kiks protiv Rada pre tri kola u Super ligi.

foto: Starsport

– Voleo bih da ima navijača. Sigurno je da bi to ulepšalo ovu utakmicu, jer mislim da bi bila velika draž za naše navijače, ali i za njihove da dođu i bodre svoj tim. To bi mojim igračima dao motiv više, ali svakako, neće manjkati motiva, prosto, ulog je prevelik. Mi želimo da odbranimo trofej, želimo novo finale što bi stvarno bilo fenomenalno. Neće nam biti lako. Oni igraju sjajan fudbal, ali igramo i mi. Ući ćemo potpuno drugačije u odnosu na neke mečeve u prvenstvu kada smo gubili sa 2:0 (prim.aut. Rad). Zasluženo smo izgubili, ali u utakmicu smo ušli poljuljani pojedinim izjavama od strane uprave. Situacija u klubu je mirna i stabilna, bar što se tiče izjava i bar na današnji dan.

U najmasovnijem takmičenju u zemlji ne vlada pravilo mladih igrača, pa će tako i jedni i drugi moći da igraju u sastavu za koji smatraju da je najbolji. Ipak, postoje pojedini mladi igrači koji se ističu u oba tabora poput Nemanje Jovića ili Dejana Zukića.

– Sigurno je da će tako i Sale Stanojević izvesti najjači mogući sastav. On je jednom prilikom pričao o bonus igračima, da ne treba niko na silu da ti kaže ko mora da igra, a ko ne. Tako da sam siguran da će izvesti najjači mogući sastav koji može da nam parira, a isto tako ću i ja da uradim.

Vojvodina je u dosadašnjem delu Kupa gostovala sva tri puta. Prvo su putovali u Rumenku, potom su igrali na svom stadionu protiv Proletera, ali kao gosti, a da se zaokruži putovanje po Vojvodini, Kup ih je odveo u Suboticu na noge Spartaku.

– Ne bih posumnjao u regularnost takmičenja, to je sigurno. Mislim da je naše takmičenje, naše prvenstvo, dobro, kvalitetno. Mnogi ga osporavaju, pokazuju sporne momente. Ja sam gledao te sporne momente… Neverovatno je da ljudi misle da se greške ili autogolovi ne dešavaju. Može igrač da se oklizne, da pogreši. I meni se to dešavalo u karijeri, nisam to radio namerno, naravno. Mislim da moramo da štitimo srpski fudbal kako bismo mogli da pravimo veće transfere, jer nama klubovi žive od transfera. U poslednje vreme se priča o svačemu, da su neke utakmice nameštene. Mislim da to nije istina, jer samo tako sebi štetimo. Mnogi klubovi u Evropi nisu ništa bolji od nas, niti imaju bolje igrače od nas. Evo, Dinamo Zagreb prodaje igrače za enormno veliki novac. Ako i mi budemo pljuvali po našim igračima, kako ćemo ih prodati? Dinamo Zagreb nema bolje igrače od Crvene zvezde, Partizana, Čukaričkog, Vojvodine… Apsolutno ne bih sumnjao da smo opet gostovali. Žreb je kocka, mogla je kuglica da ode na drugu stranu, ali mi je jako drago što igramo na našem Karađorđu.

Utakmica je na programu u sredu od 19.05 sati na stadionu Karađorđe.

Kurir sport