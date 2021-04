ZINEDIN ZIDAN SUZDRŽAN O PITANJIMA VEZANIM ZA SUPERLIGU: To je stvar za predsednika

Trener fudbalskog kluba Real Madrid Zinedin Zidan rekao je danas da nije prava osoba za pitanja o Superligi Evrope.

"To je pitanje za jednu osobu, predsednika (Florentina Peresa). Ja sam trener i to je to", rekao je Zidan na konferenciji za novinare, upitan za mišljenje o učešću Real Madrida u novoformiranoj evropskoj Superligi.

foto: Reuters

Zidan je govorio na konferenciji pred duel sa Kadisom u španskom prvenstvu.

"Ovde sam zbog utakmice. Svako ima svoje mišljenje, ali nisam došao da bih o tome razgovarao", kazao je Zidan.

Beta