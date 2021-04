DUPLI VISKI, 3.800 SMS PORUKA I JEDNO ČVRSTO OBEĆANJE! ŠOKANTNA ISPOVEST: Čeferin otkrio kako se odvijala najveća fudbalska DRAMA!

Ispovest prvog čoveka Evropske fudbalske unije (UEFA), Aleksandera Čeferina, privukla je veliku pažnju fudbalske javnosti.

Čeferin je u razgovoru za slovenačke medije otkrio svoju verziju priče o stvarnju Superlige, izdaji i lažima Andree Anjelija, drami koja se dovijala u UEFA, neprospavanim noćima i velikom obećanju koje je dao i na kraju ispunio.

Slovenac tvrdi je nekoliko dana pred osnivanje Superlige dobio obećanje prvog čoveka Mančester junajteda da će podržati novi format Lige šampiona.

"Vudvord me je nazvao u četvrtak i rekao da je novi format LŠ sjajan i da će glasati za njega. Anjeli je u petak predsedavao ECA i svih 247 klubova su glasali za novi format. Uključujući i pohlepnih 12", počeo je Čeferin.

Drama je počela već u subotu.

"Subota je zaista bila zanimljiva. Neko čije ime neću spomenuti me je nazvao ujutru i rekao da će klubovi u nedelju veče stvoriti nešto što se zove Superliga. Nakon toga, istog dana, primio sam pet poziva od pet različitih klubova koji su mi se izvinjavali što su to morali da urade", otkriva Čeferin.

foto: Profimedia

Odmah je pozvao svog prijatelja Andreu Anjelija, međutim, vlasnik Juventusa je sve demantovao.

"Anjeli je rekao da su sve to laži i da su izmislili. Nisam bio tako naivan i rekao sam mu da bi trebalo da napišemo saopštenje za medije. Rekao je da napišem, da će on to proveriti, popraviti i poslati nazad. Tada smo se poslednji put čuli, više se nije javljao na telefon".

Odlučio je da zapreti klubovima.

"Rekao sam tim klubovima da moraju javno da poreknu tvrdnje da će učestvovati u Superligi. Ako to ne učine do nedelje veče, postaće neprijatelji. Zatim su oni poručili da žele da ostanu u Superligi, iako sam im ja rekao da to i ne postoji. Jasno je da me Perez ne voli, jer ne radim ono što on kaže. Na kraju, on je predsednik Superlige. Predsednik ničega! Video sam i vic vezan za Superligu, a to je da će Real i Juventus sledeće sezone igrati 52 meča".

foto: Pritnscreen

Kada je objavljeno zvanično saopštenje da je osnovana nova Superlige Evrope, Čeferin priznaje da nije mogao da se smiri.

"U nedelju sam morao da uzmem dupli viski kako bih zaspao. U utorak sam dobio 3.800 SMS poruka na koje nisam stigao da odgovorim. Klubovim akoji su bili zabrinitu zbog nastanka Superlige sam rekao: "Dajte mi 24 sata i ona više neće postojati". Obavio sam nekoliko poziva, ali najvažnije su odradili navijači. Oni su ti koji su se pobunili"

Slovenac ističe da je naučio da nije sve u novcu i da ljudi koji su vam veoma bliski mogu da budu veliki lažovi.

On je oštro demantovao i tvrdnje da je prošle godine, u vreme velike krize izazvane kovidom, dao sebi veliku povišicu.

"Nikada sebi nisam dao povišicu o kojoj se priča, to lako može da se proveri. Znam i ko je to naredio da se objavi"

Kurir sport