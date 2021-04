NE JURI SAMO SAMPDORIJA DEKIJA: Udineze pomno prati situaciju oko trenera Crvene zvezde, ne kriju da ga žele!

Dejan Stanković zahvalio se Sampdoriji na ponudi da tokom leta preuzme klub iz Đenove. Objasnio je da ima nezavršenih poslova sa Crvenom zvezdom i da oseća moralnu obavezu da započeti posao i završi.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Cena Dejana Stankovića očigledno raste i on bi uskoro mogao da zauzme mesto na klupi Serije A. Njegov problem je bio u tome što je bilo potrebno promeniti pogled na igru iz perspektive fudbalera i shvatiti kako on izgleda iz perspektive trenera, ali to je već gotovo rešen element. Sa svojom Crvenom zvezdom dokazuje da ima ideje i da je prilično solidan trener. Njegov materijal u timu nije odličan, ali uspeo je da ga transformiše na najbolji mogući način zahvaljujući stalnom radu i odlučnosti koja ga vraća skoro dvadeset godina unazad kada je bio na vrhuncu svoje karijere kao fudbaler. Sastanak sa Masimom Fererom dodatno izoštrava glasine na tržištu – piše italijanski portal “Calciopolis”.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Međutim, nije Sampdorija jedini klub koji prati Dejana Stankovića. Stidljivo se pominjao i Lacio, a poslednja vest iz Italije kaže da je Udineze više nego blagonaklon prema Dekiju. A, kako i ne bi, kada je Dejan Stanković 2014. sedeo na klupi tima iz Udina i to kao pomoćnik Andree Stramaćonija. U novembru te godine Udineze je bio gost na Marakani, gde je u prijateljskoj utakmici izgubio od Crvene zvezde rezultatom 0:1. Dejan Stanković odigrao je po poluvreme u dresu Udinezea i Crvene zvezde i dobio ovacije publike. Jedini gl na toj utakmici postigao je Bogdan Planić.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Još jedan tim koji pomno prati situacije je Udineze. Luka Goti je kao ranijeri odlično obavio svoj posao, ali posle godinu i po dana možda postoji želja za promenom. Usta su ušivena ljudima u klubu iz Furlanije, ali Goti nije trener koji po svaku cenu želi klupu. Udineze je tim koji je uvek otvoren za iznenađenja na klupi, a srpski trener može biti potez za budućnost. S druge strane, on je već bio u Udinama, kao pomoćni trener, i zato dobro poznaje okruženje. Od njega bi se tražilo lagodni opstanak u ligi, poboljšanje skautinga i jasan identitet igre – zaključuje novinar portala "Calciopolis".

Kurir sport/www.calciopolis.it