ZVEZDA JE BILA NAJVEĆA, MOGLA JE DOVESTI KOGA JE HTELA: Prosinečki emotivno o trijumfu u Bariju VIDEO

Bliži se 30. godišnjica od najvećeg uspeha srpskog fudbala i sa svakim novim danom sve je jasnije da će taj uspeh jako teško bilo ko ponoviti, a sa tom ocenom slaže se i Prosinečki koji podseća da se fudbal u međuvremenu mnogo promenio.

Podseća da je to bilo sasvim drugačije vreme i da je stvaranje generacije "Bari" bio proces za koji je Zvezda imala logistiku i strpljenje.

"Kao prvo, nisi smeo ići u inostranstvo do 28 godine, sav kvalitet ostajao je u Jugoslaviji. Zvezda je bila najveći klub, svidelo se to nekome ili ne, mogla je kupiti ili dovesti koga je htela, tako da se četiri godine pravila ta ekipa. Možda se nije išlo na to da se osvoji, ali bar da se parira najvećima", ispričao je Prosinečki u "Podcast Incubatoru".

"Mislim da će teško bilo ko sem Steaue ili Zvezde osvojiti Ligu šampiona", poručio je "Žuti" i podsetio da su razlike sada mnogo veće, pa tako sada Gvardiola ima milijarde.

"Što se tiče celog istočnog bloka teško da će iko, čak i Rusi, kojih ima toliko, biti blizu da osvoje Ligu šampiona. Stvorena je generacija koja nije razmišljala da će osvojiti, ali utakmica po utakmica i vidiš da si dobar. Na kraju, mora biti malo sreće i kad to imaš - to je i to", objasnio je on.

Istakao je i da mu je drago što i Dinamo Zagreb, klub u kome je ponikao, takođe raste iz godine u godinu, pošto sada za njih znaju svi u Evropi.

