ŽARKO PASPALJ ZA KURIR Fudbal treba da se ugleda na NBA, ideja o Superligi nije loša

Zato i ima kredibilitet da govori o potresu koji je izazvao pokušaj osnivanja Superlige Evrope bogatih fudbalskih klubova. Paspalj, za razliku od mnogih, smatra da je to dobra ideja.

- Meni ovo liči na probni balon. Ta namera oko lige najbogatijih postoji godinama. Samo je bilo pitanje vremena kada će neko da napravi prvi korak. Napravili su ga i čekali reakcije, a one su bile prilično negativne - kaže Paspalj za naš list i dodaje:

- Ništa to nije loše, sad, da li bi trebalo da bude zasebna liga ili da je vodi UEFA kao svih ovih godina, to je drugo pitanje.

Potom je i objasnio svoj stav.

- Fudbal je planetarni sport, svi ga igraju, a on je i veoma važna grana ekonomije. Mislim da je ideja logična kada se postavi pitanje kako timovi koji koštaju stotine miliona evra mogu da budu u istom ranu sa onima koji vrede 20 ili 30, nije fer... Ako je zbog masivnosti i održanja tog sporta, ne kažem da velike zasluge ne pripadaju UEFA i FIFA za dobar rad i promociju fudbala.

Popularni Palja povlači paralelu sa NBA i smatra da bi takva organizacija i fudbalu donela veliki napredak.

- Fudbal treba da se ugleda na NBA zato što je to najbolja sportska organizacija na planeti. Da se bukvalno uzme isti aršin. To ne znači da limiti budu onoliki koliko veliki klubovi mogu da doprinesu, već da se nađe neki dobar objektivan limit i da se napravi takva liga. Jer drugačije ne može. Uvek dajemo primer ekipa koji jednom u 15 godina dobiju nekog velikana u grupi, jer do grupe teško dobacujemo, pa se onda svi sećamo kako je to bilo. E kada svi imamo isto, sa željom da to bude više za sve, onda možeš da očekuješ da fudbal postane najkorektniji sport - zaključio je on.

Iz sukoba FIBA i ULEB dobili smo samo lošu stvar foto: EPA / David Aguilar Svojevremeno je došlo do sličnog raskola na relaciji FIBA-ULEB, ali FIBA nije pokazala snagu UEFA. - Imamo primer kada se desi nešto loše, a to su FIBA i ULEB. I onda smo dobili nešto što ne valja. Siguran sam, poučen iskustvom iz košarke, da će naći rešenje, ali UEFA zaista treba da razmišlja da napravi sistem na tim osnovama. Ko može da ispuni uslove, treba da igra u ligi velikih šampiona, ali mora da se nađe alternativa za ostale. Šta je loše u igranju nekog drugog nivoa na planetarnom nivou? - zapitao se Paspalj.

