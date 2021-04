RABONA O KOJOJ SE PRIČA: Fantastičan gol mladog fudbalera OFK Beograda VIDEO

Mladi fudbale OFK Beograda Luka Korpuzović postigao je gol kakav se retko viđa.

On je u meču mlađih kadeta OFK Beograda i Lokomotive mrežu zatresao čuenom rabonom.

OFK Beograd je meč pobedio rezultatom 4:0.

Rikardo Infante je argentinski fudbaler, napadač slavnog Estudijantesa iz La Plate, koji se smatra prvim igračem koji je izveo sada već legendarni udarac. On je, udarajući loptu iza stajne noge, postigao treći gol u pobedi svog tima nad Rozario sentralom 1948. godine. Navodno, Infante je gol postigao sa čak 30 metara.

Kako je napisao uticajni list Klarin, sudija i savladani golman otišli su do Infantea da mu čestitaju na majstoriji.

Kasnije je čuveni Grafiko objavio priču sa Infanteom, igrajući se njegovim imenom. Infante je, jasno, reč koja se odnosi na mladost, zbog čega su u ovom magazinu upotrebili izraz rabona, koji se koristio kada bi deca bežala iz škole. Zaključuje se da je Infante počinio nekakav nestašluk nesvakidašnjim i do tada neviđenim udarcem. Moguća interpretacija jeste i da je i on, baš kao i mališani kada nisu na času, izbegao "obavezu" da loptu udari slabijom nogom.

U Evropi, potez je popularizovao Italijan, krilo Askolija, Đovani Rokoteli. Međutim, on je ovaj udarac upotrebio tek krajem sedamdesetih godina. On, ako je to uopšte važno, nije postigao gol njime, već je asistirao saigraču na meču sa Modenom.

Kurir sport