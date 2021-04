SUPERLIGAŠI, PA ŠTA VAM BI?! Čak 10 kikseva klubova koji su osnovali takmičenje bogatih! U 7 dana vraćeni na FABRIČKA PODEŠAVANJA!

Superligaši, pa kakvi su ovi rezultati? Bogataši evropskog fudbala dobili su drugi šamar u poslednjih sedam dana. Posle neuspelog pokušaja da osnuju Superligu Evrope, sada je na red došlo otrežnjenje u vidu očajnih rezultata u nacionalnim ligama.

Čisto da se vrate na "fabrička podešavanja". Za to su se pobrinuli Lids, Njukasl, Fjorentina, Everton, Sasuolo, Betis... Oni su očito bili i dodatno motivisani da pokažu velikanima gde im je mesto, a to sigurno nije zatvoreno takmičenje kakvo su planirali da osnuju. Pošto im je pažnja bila uperena samo na to, plaćen je danak u vidu do sada nezabeleženo loših sedam dana za čak osam giganata.

Real, Junajted, Juventus i Liverpul - kvartet koji je prednjačio u jurnjavi za Superligom, platio je to ozbiljnim neuspesima proteklih sedam dana. A posledice bi mogle da budu ogromne, posebno po Real, Liverpul i Juventus. "Kraljevski klub" se miljama udaljio titule remijem s Betisom, Liverpul bi dva nerešena ishoda mogla da koštaju ostanka bez Lige šampiona, a Juventusu takođe visi plasman u elitno takmičenje.

O Arsenalu i Totenhemu iluzorno je i da pišemo nešto, jer oni gube konstantno. Atletiko ispušta iz ruku već viđenu titulu, a Milan takođe dovodi u pitanje mesto u Ligi šampiona posle novih neuspeha.

Kiksevi u sedam dana Lids - Liverpul 1:1 Liverpul - Njukasl 1:1 Čelsi - Brajton 0:0 Milan - Sasoulo 1:2 Specija - Inter 1:1 Arsenal - Everton 0:1 Lids - Mančester j. 0:0 Fjorentina - Juventus 1:1 Real - Betis 0:0 Bilbao - Atletiko 2:1

Polovini superligaša visi plasman u Ligu šampiona! Surova istina za polovima timova koji su osnovali (i ugasili) Superligu glasi da se oni grčevito bore za plasman u Ligu šampiona! Izvesno je da tamo neće biti mesta za Arsenal, a vrlo verovatno ni za Totenhem i Liverpul. Čak ni Čelsi nije siguran! Juventus i Milan se bore za mesto u top četiri, dok su jedino sigurna tri tima iz Španije - Real, Barsa i Atletiko.

Kurir sport / Miloš Bjelinić