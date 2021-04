DA LI ĆEMO GLEDATI ENGLESKO FINALE LIGE ŠAMPIONA: Ovo se desilo samo dva puta, Čelsi i Siti imaju šansu da ISPIŠU ISTORIJU! VIDEO

Blizu smo novih istorijskih detalja u fudbalskoj Ligi šampiona. Remi Čelsija sa Realom u Madridu i pobeda Manečster sitija na gostovanju PSŽ u prvim polufinalnim mečevima Lige šampiona, nagoveštavaju da bismo u borbi za "ušati" trofej mogli da gledamo dva ebgleska kluba.

Ma koliko to čudno i neverovatno zvučalo, ovakav rasplet najkvalitetnijeg klupskog takmičenja u Evropi viđen je samo dva puta od onog prvog finala tadašnjeg Kupa šampiona u kom su se 1956. godine sastali Real i Roma. Još zanimljiviji je podatak da će Mančester siti, naravno ukoliko sačuva prednost iz Pariza, prvi put zairgati finale Lige šampiona. Čelsi je igrao dva finala i jednom stigao do trona. I to upravo u duelu sa klubom iz Engleske, a što je još interesantnije sa klubom iz Mančestera - Junajtedom.

Pored tog sveengleskog finala iz sezone 2007/08, koje je Čelsi izgubio na penale (Džon Teri se okliznio i promašio), dva kluba iz Premijer lige borila su se za titulu i pre dve sezone, kada je Liveprul bio bolji od Totenhema sa 2:0. Čelsi se, ipak, može pohvaliti i jednom titulom prvaka Evrope, pošto je u sezoni 2011/12 savladao minhenski Bajern i to opet nakon izvođenja jedanaesteraca.

Kurir sport