BOLESNO I ZA SVAKU OSUDU, MORA NA ROBIJU: Kristof Mecelder koji je sa Nemačkom bio drugi na svetu osuđen za pedofiliju!

Nekadašnji fudbalski reprezentativac Nemačke i svetski šampion Kristof Mecelder osuđen je na deset meseci zatvora zbog širenja dečje pornografije.

Sud u Dizeldorfu nije imao milosti, mada nemačka javnost smatra da je kazna trebalo da bude veća. Kristof Mecelder (40) je od prvog dana suđenja priznao da je 2019. poslao pornografske datoteke o devojkama i devojčicama putem WhatsAppa nekolicini žena, uključujući i bivšu devojku koja ga je prijavila policiji.

Tokom istrage na njegovom mobilnom telefonu pronađeno je 297 datoteka sa seksualnim sadržajem na kojima su prikazana deca od deset godina i adolescenti.

- Prihvatam kaznu i tražim oproštaj od žrtava seksualnog nasilja. Moraću da živim ostatak života s ovom krivicom - rekao je pre presude Mecelder, koji je rizikovao maksimalnu kaznu do pet godina zatvora.

- Zna šta je učinio, a takođe zna da se to može smatrati greškom i zna da se mora suočiti sa svojim odgovornostima. Ipak, očito je da on nije pedofil - izjavio njegov advokat Ulrih Zomer.

Bivši defanzivac Nemačke prolazio je obuku za trenera u FS Nemačke (DFB) kad je otvorena istraga, u septembru 2019. Nemačka televizija ARD, na kojoj je radio kao stručni konsultant, odmah je prekinula saradnju sa njim.

Kristof Mecelder imao je 47 utakmica za Nemačku od 2001. do 2008., sa kojom je 2002. godine bio drugi na svetu. Veći deo svoje karijere proveo je u Nemačkoj, igrajući za Borusiju iz Dortmunda (2000-2007). Potom je prešao u Real Madrid (2007-2010), a zatim se vratio u Nemačku u Šalke za koji je igrao do okončanja karijere 2013. godine. Otad je vodio agenciju za oglašavanje, a imao je i "Fond Kristof Mecelder" sa kojim je podržavao projekte za decu i mlade. U isto vreme bio je trener ekipe TuS Halterna do 19 godina u pokrajini Severna Rajna-Vestfalija.

