MEMORIJALNI TURNIR MILAN SREDANOVIĆ: Čak 64 ekipe i 700 klinaca 8. i 9. maja na stadionu u Kuli!

Ove godine učestvovaće rekordnih 64 ekipa, o čemu je više rekao Željko Ačanski, direktor FK Hajduk:

foto: FK Hajduk

“Drugi memorijalni turnir Milan Sredanović u Kuli okupiće decu rođenu 2009, 2010, 2011, 2012. godine. Očekujemo dolazak preko 700 mališana iz svih krajeva Srbije. Drugarstvo lre svega, a potom i takmičarski duh, cilj je turnira kojim želimo da iz godine u godinu šačuvamo sećanja na Milana Sredanovića, velikog čoveka koji je ceo svoj život posvetio deci i fudbalu", istakao je Željko Ačanski.

foto: FK Hajduk

Sestre Jelena i Saša Sredanović dovele su organizaciju turnira do samog vrhunca:

“Velika mi je čast i zadovoljstvo što turnir upravo nosi ime Milana Sredanovića, jer on je uživao u radu sa mlađim kategorijama i bukvalno je većinu svog života posvetio usavršavanju najmlađih. On je, uostalom, dao i celog sebe u ovaj stadion, od same izgradnje, da bismo sad imali velelepni objekat, jedan od tri najlepša u Vojvodini”, izjavila je Jelena Sredanović.

foto: FK Hajduk

“Učešće 64 ekipe najbolje govori o ovom memorijalnom turniru, koji će zasigurno postati tradicionalni. Utisci sa prvog memorijala se još nisu slegli, a već organizujemo drugi na radost svih aktera. Zahvalna sam kompletnom rukovodstvu FK Hajduk na čelu sa direktorom Željkom Ačanskim, kao i opštini Kula, jer bez njih ovo ne bi bilo izvodljivo i magično kao što je bilo prošle godine i kao što će sigurno biti i ove godine”, istakla je Saša Sredanović.

