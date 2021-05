KAPITEN REALA MOŽDA NE IDE NA REVANŠ SA ČELSIJEM: Razlog je politika!

Naime, jedan od najboljih defanzivaca na svetu, mora da nadgleda lokalne izbore u Madridu koji će se obaviti u utorak.

Revanš je na programu u sredu, ali je već sada sigurno da Brazilac svakako neće s ostatkom "kraljevića" krenuti na put.

Kako pišu mediji, Marselo određen od strane lokalnih vlasti da bude "rezervni posmatrač" lokalnih izbora. On mora u utorak da dođe u 8 sati ujutro na izborno mesto. Pa, pošto je on "zamenik", ako onaj prvoodređeni posmatrač iz nekog razloga ne može da obavlja tu dužnost - as Reala će ostati na glasačkom mestu do uveče.

Ukoliko bude oslobođen tih dužnosti, Real će mu platiti 20.000 evra za privatni avion kako bi se u večernjim satima pridružio ekipi koja sutradan igra s Čelsijem.

Ako, pak, bude stvarno morao da nadgleda izbore, pitanje je da li će klub uspeti da mu na dan utakmice obezbedi čarter let kako bi nastupio u novom susretu s londonskim "plavcima".

Podsetimo, prvi meč završen je nerešeno 1:1.

Kurir sport