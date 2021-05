DEJAN STANKOVIĆ PRED RAD: Ne želim opuštanje!

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas da ne želi da se njegovi fudbaleri opuštaju jer sezona još nije završena, uprkos obezbedjenoj tituli, i naveo je da se nada pobedi nad Radom u predstojećoj utakmici.

"Kada se dodje do jednog cilja sigurno da možemo da očekujemo pad koncentracije, na tome ćemo raditi i to nam je prvi zadatak, jer sezona traje još mesec dana. Igrači moraju na pravi način da pristupe obavezama, zbog njih samih, da ne bi došli u rizik od mogućih povreda, jer pad koncentracije obično vodi takvim situacijama. Moja obaveza je da držimo koncentraciju do poslednjeg dana treninga, poslednje utakmice i da budemo pravi. Ne želim opuštanje, nije to u našem mentalitetu, na tome smo radili već više od godinu dana, da na svakoj utakmici budemo oni pravi i pristupimo kao da se radi o finalu, tako će biti i sada", rekao je Stanković u najavi utakmice.

Zvezda će sutra od 18.05 igrati protiv Rada na Banjici, u 35. kolu Super lige Srbije.

Stanković je upitan za seriju dobrih rezultata Rada u poslednje vreme i da li ga to plaši.

foto: Starsport©

"Gledam samo moju ekipu, spremam utakmicu za utakmicu i znam koliko sebe dajemo, koliko utakmica smo odigrali ove godine, koliko toga smo 'prebacili' preko naših ledja tako da mi gledamo samo sebe i ne bih želeo da komentarišem ništa drugo što je van Crvene zvezde", odgovorio je Stanković.

On se osvrnuo na duel sa Radom u Kupu Srbije i naveo da je najbitnije da je njegova ekipa pobedila i da bi voleo da se ponovi taj rezultat.

Stanković protiv Rada neće moći da računa na Aleksandra Kataija, dok je Ričard Odada dobio dozvolu da zbog privatnih razloga otputuje u Keniju.

Novinari su ga pitali za pojačanja.

"Ne razmišljam o pričama koje se tiču mogućih pojačanja. Imam čime da se bavim, na to sam fokusiran 100 odsto. Znam kako je kada dodje prelazni rok, svašta se piše, a od pisanja do realizacije je svetlosna godina", naveo je trener Zvezde.

Stanković je rekao da je dobio mnogo čestitki od ljudi iz sveta fudbala za titulu koju je Zvezda osvojila.

Takodje, rekao je i da mu se dopada ideja o ligi sa 12 klubova.

