SEDMA POBEDA U NIZU REALNOST ILI ILUZIJA Đuričić: Pobedom bi rešili pitanje opstanka

Fudbaleri Napretka ostvarili su niz od šest uzastopnih pobeda i poravnali svoj rekord iz sezone 2016/2017. godine. Sutra ih čeka težak duel sa Voždovcem u Beogradu, za direktnim konkurentom u borbi za opstanak u Ling long Super ligi Srbije. O aktuelniom trenutku u taboru Kruševljanau pred ovu važnu utakmicu u fudbalskoj eliti, na konfereneciji za novinare, govorio je Milan Đuričić Đumi, šef Stručnog štaba Čarapana.

- Učinićemo sve da pobedimo u ovoj utakmici, iz više razloga. Pobedom bi rešili pitanje opstanka i naše je da to pokušamo odmah. I njima je to jako važna utakmica tako da očekujem dobru utakmicu u subotu u kojoj će odlučivati detalji, ali mi imamo dobru atmosferu u ekipi i mislim da je to poenta ovog proleća što se tiče Napretka. Momci zaista dobro rade, imamo odličnu atmosferu i ja verujem da onaj tim koji izađe ustvari najbolji tim i da možemo doći do tri veoma vredna boda. Ne bi bili nezadovoljni ni bodom, ali vredna tri boda bi definitivno značio opstanak i mi ćemo sve učiniti da na toj utakmici rešimo pitanje opstanka, kaže kormilar kruševačkog broda koji se primiče luci spasa.

Fudbaler Nenad Ivanić bio je kratak i jasan i deli mišljenje svoga šefa:.

- Protiv Voždovca idemo tamo na pobedu kao i na svaku utakmicu. Daćemo svoj maksimum i nadamo se najboljem.

Napretkov trener je iscrpno govorio i o svojevrsnoj hajci, koja se vodi protiv Napretka u pojedinim medijima:

- Pre utakmice sa Čukaričkim govorio sam da neki detalj može da reši pobednika, što se i desilo. Naš golman nije imao intervenciju na utakmici protiv Čukaričkog, bio je samo jedan udarac Docića direktno u njega. Priča se o nečemu i da je Napredak sumnjiv. Zbog čega je sumnjiv? Da ne govorimo o drugim utakmicama. Mi smo ove polusezone četvrti. Od 15 utakmica imamo 29 bodova. Predsednik države je dao jednu izjavu koju ja podržavam ne samo deklarativno, već i sa obe ruke. Ali problem je što svi pričaju o tome. Ljudi, ovde mora da se uspostavi kriterijum vrednosti. Zato ja dižem obe ruke za tu izjavu. Ali ovi što se mnogo raspričali pitanje je gde će oni posle toga. Povika na vuka, a lisice meso jedu, ističe Đumi.

Đuričić je podsetio na svoj prvi medijski nastup po dolasku u Kruševac, kazavši da se crta podvači na kraju jesenje sezone i na završetku prvenstva, kao i na svoj doprinos srpskom fudbalu:

- Uzeo sam ekipu sa 18 bodova. Ceo svoj život sam posvetio fudbalu i celog veka se bavim fudbalom. Kad je ovoj zemlji bilo potrebno ja sam uslovno rečeno prihvatio da budem mentor i rezultat toga je evropski prvaci omladinske reprezentacije 2013. godine u Litvaniji. Ne jurite vi Napredak, jurite nešto mnogo bitnije. I kažem vam sad po cenu da napustim fudbal. Ja ću reći ono što mislim, jer nemam čega da se bojim. Radim pošteno, hrabro smo se borili, a na kraju prvenstva ćemo reći ono što treba da kažemo.

Napredak podseća da je već imao seriju od šest uzastopnih prvenstvenih pobeda, a to je bilo u sezoni 2016/2017. godine. Sutra ide u Beograd protiv Voždovca u nameri da obezbedi opstanak i da obori taj rekord. Čarapani sada imaju 47 bodova i zauzimaju 10 mesto na tabeli, a Voždovac je na 13 mestu, sa tri boda manje. U poslednja dva kola dočekuju Mladost iz Lučana i gostuju Novom Pazaru.

