UTAKMICA SA RADOM JE MALO FINALE: Trener Radničkog ne želi tenziju u završnici prvenstva

"Otkako sam došao u Radnički svaki meč je za nas kao malo finale, tako da i za ovaj duel sa Radom neće biti različite pripreme u odnosu na ranije susrete. Bitno je da smo mi u dobrom trenutku i da razmišljamo pozitivno. Treba, pre svega, da se okrenemo nama, našoj igri i da pozitivno udjemo u meč, bez dodatnog pritiska", rekao je Stanković.

Fudbaleri Radničkog igraju u nedelju od 14.30 na svom terenu u Nišu protiv Rada, utakmicu 36. kola Super lige Srbije.Radnički je u bezbednoj zoni, 12. na tabeli sa 44 boda, a Rad je prvi u zoni ispadanja, na 15. mestu, samo sa bodom manje.

"Mislim da nema potrebe da se podiže bilo kakva tenzija, ovo je utakmica kao i svaka druga, a svaka je bila bitna otkako sam došao u Radnički. Bilo je mnogo dobrih stvari u poslednje vreme. Stabilizovali smo se, nismo primili gol već četiri utakmice, a u svakoj od tih utakmica smo uvek dopisali po nešto", rekao je trener niške ekipe i dodao da misli da će u nedelju sve biti kako treba.

Stanković je rekao da će ekipi biti lakše pošto se na teren vraća Nenad Gavrić, ali da mu je žao što je Ognjen Đuričin neće igrati, pošto je isključen u prethodnoj utakmici u Novom Sadu protiv Vojvodine.

"Taman je ušao u dobar ritam, često je bio u šansama u poslednje vreme, dao je i gol protiv Indjije i mnogo će nam nedostajati", naveo je on.

U utakmici u Novom Sadu i Stanković je dobio crveni karton, zbog čega se izvinio.

"Reagovao sam u afektu kada sam ubacio flašicu u teren. Emocije su jake, ali to mi nije opravdanje. Svestan sam da sam napravio grešku i odmah sam se izvinio sudijama i delegatu. Činjenica je da to ne priliči treneru i pedagogu. Ovo mi je prvi takav kiks u karijeri i učiniću sve da bude poslednji", rekao je on.

Govoreći o ekipi Rada, Stanković je rekao da je to iskusan tim sa dobrim trenerom i pozitivnim nizom rezultata u poslednje vreme.

"Analizirali smo ih temeljno i znamo odakle nam preti najveća opasnost. Imaju prekaljenog strelca Kaludjerovića o kome ne treba trošiti reči, imaju Blažića koji je jako iskusan i pokretač te ekipe, a tu je i mladi Busnić. Znamo sve o njima, poštujemo ih, ali mislim da ako mi budemo na potrebnom nivou tokom svih 90 minuta, pozitivan rezultat neće izostati", naveo je Stanković.

