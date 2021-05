BEZ DLAKE NA JEZIKU O NIKOLI LAZETIĆU: On je za mene NEBITAN, bahat je i PREPOTENTAN! Po poštenju, nije mi ni do kolena!

Bivši fudbaler, a danas jedan od najuspešnijih trenera u Srbiji, Nenad Lalatović gostovao je u popularnoj emisiji "Sceniranje" na Kuriri televiziji.

Sa voditeljkom Ljiljanom Stanišić govorio je o svom životu i karijeri, a otkrio je i neke stvari koji mnogi nisu znali o njemu.

Između ostalog, Lalatović je progovorio i o svom odnosu prema Nikoli Lazetiću.

foto: Kurir televizija, Sceniranje

- Neću vam reći ništa pohvalno o njemu, on nije mogao da ima uticaj na mene, jer sam duplo viši od njega i po visini, a i u sportu. Mi se nismo slagali, imali smo nesuglasice oko toga da je on želeo da neki igrači igraju, a ja se nisam slagao sa tim. Zamolio sam ga da ne udara na mene, kada se nismo slagali oko igrača koji su trebali da igraju. On je, naravno, imao podršku još nekih ljudi protiv mene. To je taj rivalitet da je on otišao, a ostao je bolji - kaže Lalatović.

- Kako je Laza došao ovde ni sam ne znam. Ja sam tu 11 godina i nikada nisam dobio otkaz . Kum ga je postavio da dođe tu, da mu prvi posao bude mesto direktora FK "Vojvodine". Da bi do toga došao on mora mnogo da se kali, da se dokažeš, da si radio u mnogim mlađim selekcijama, da si već vodio kao sportski direktor dva tri manja kluba, pa da dođeš u Vojvodinu. Da imaš šta da pokažeš. On je dobio Vojvodinu da se igra sa njom. Pošto nema iskustva, on se tu nije dobro snašao, ali su ga opet nagradili da bude direktor mlađih selekcija - kaže Lalatović.

foto: Kurir televizija, Sceniranje

On je dodao da ne zna tačno ko nagrađuje Lazetića, ali da mu želi da se opameti i svu sreću u daljem radu.

- On je želeo da ima autoritet, ali nije mogao nada mnom da ga gradi, on mora da promeni svoje mišljenje, da sluša starije ljude, mora da više poštuje ljude, da starije gleda kao svoje roditelje.

Na pitanje voditeljke kakav je Lazetić, trener "Vojvodine" nije štedeo reči.

foto: Kurir televizija, Sceniranje

- Ima malo da je bahat, da je jednostavno prepotentan. Ali neću da pričam o njemu, on je za mene nebitan. Ipak, ne mogu da kažem da mi nije krivo što smo zaratili. Mada on se ne smiruje. On misli da ima neku zaštitu sad tih nekih njegovih prijatelja, ali ja se ničeg ne bojim, po poštenju ni jedan ni drugi mi nisu ni do kolena. On i dan danas ima tu naviku da me olajava - kaže Lalatović i dodaje da kada se nađu oči u oči potpuno je druga situacija.

- On mene kad bi video porastao bi 10 cm, ali od straha, jer njemu ceo život fali tih 10 cm. On ne bi znao šta da mi kaže i to ne zato što sam ja nešto opasan, već zato što zna da sam ja pošten - naglašava Lalatović.

