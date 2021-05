LALATOVIĆ U SCENIRANJU NIKAD INTIMNIJE O ODNOSU SA MAJKOM: I sad plačem kad je se setim! Žao mi je što nije doživela moje uspehe

Nekadašnji fudbaler, a danas jedan od najuspešnijih trenera u zemlji, Nenad Lalatović gost je ove nedelje u emisiji Sceniranje kod novinarke i voditeljke Ljiljane Stanišić.

Nenad je poznat po prekom temperamentu i važi za nekoga ko je bez dlake na jeziku. U najnovijem "Sceniranju" sasvim iskreno će pričati o nimalo lakom odrastanju, smrti majke, trnovitom putu do uspeha, trofejima, kao i o bivšoj supruzi Ivi Babović sa kojom ima troje dece.

Trener FK Vojvodina u ovom otvorenom intervjuu mnogima neće ostati dužan, a otkriće i svoje poslovne planove kada je reč o njegovoj budućnosti u srpskom fudbalu.

On je nikada otvorenije pričao o odnosu sa roditeljima i majkom koju je prerano izgubio.

- Ja sam posebno slab na žene, majka je majka i nju nikada ne možmo da zaboravimo. Nisam ja jedini koji ju je izgubio tako rano, ali sam javna ličnost, pa me sad zato i to pitate. Ja sam imao 15 godina kada sam izgubio majku. Ona je imala tu nesreću da je prvo dobila karcinom dojke, a zatim i karcinom kostiju. Pred kraj života je bila i nepokretna, moj, otac, brta i ja samo je negovali. Čak sam je i ja presvlačio. To nije lako, kad si tako mlad i moraš da okupaš svoju mamu - kaže Lalatović i kaže da mu se i sad događa da zaplače kada se seti svoje mame.

- Ona je volela da ja uspem i žao mi je što nije videla sve moje uspehe. I otac je odigrao ogromnu ulogu u našem odrastanju. On nam je kuvao, prao, peglao nas - ispričao je Lalatović nikad intimnije.

