NENAD LALATOVIĆ ISKRENO O ODNOSU SA VELJKOM BELIVUKOM: Ispričao NEOČEKIVANE detalje, pa spomenuo TUČU!

Sasvim iskreno Nenad je pričao o teškom odrastanju sa bez majke, trnovitom putu do uspeha, trofejima i odnosu sa bivšom ženom Ivom Babović.

Emisija "Sceniranje" koncipirana je tako da i gledaoci imaju pravo da postavljaju pitanja gošći. Jedno od pitanja koje je stiglo na[oj voditeljki odnosilo se na Nenadov stav o celokupnoj situaciji koja se dešava u "Partizanu" i navijačkoj strukturi Vuka Belivuka.

- Nisam ja tu da sad nešto pričam o Veljku Belivuku. Tog momka nikad nisam video, on je navijač "Partizana", lako je sad pričati o njemu kad je nemoćan. Sve će se pokazati na sudu - kaže Lalatović.

On je dodao da sve navijače ceni i poštuje, ali da se dešavalo i da su mu navijači pretili.

foto: Kurir televizija, Sceniranje

- Ma to su momci koji svašta nešto kažu u žaru, ali na kraju shvate da se ja na kraju borim za svoj klub. Imao sam i jednu situaciju kao igrač. Bilo je to davno. Bila je tuča u nekom klubu, tu su me napali navijači i udarili su me flašom po glavi. Ispala je tuča, sve se na kraju dobro završilo - ispričao je Nenad.

A o trenutnoj situaciji u fudbalu rekao je sledeće:

- Meni je situacija sjajana, mogu da budem samo ponosan na svoje rezultate. Imam najviše pobeda u istoriji Vojvodine. Da je neko drugi to osvojio to bi se mnogo više pisalo. Ja sam takav, meni kažu da mi je loša reputacija zbog drugara, ali ja šta da radim, oni su moji kakvi god bili. Ja se ne stidim nikoga, to su sjajni momci, oni se trude,rade, bore se da zarade svoj novac - zaključuje Nenad.

