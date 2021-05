PIKSI ZA KURIR IZ VERONE: Vratio mi se film, naježio sam se kada sam se setio Španije i svoja dva gola na Mundijalu 1990

Verona definitivno zauzima posebno mesto u srcu Dragana Stojkovića Piksija. Srpski selektor već nekoliko dana boravi u "gradu ljubavi", a tokom vikenda bio je specijalni gost fudbalskog kluba čiji je dres nosio u sezoni 1991/1992. kada je igrao u Seriji A. U razgovoru za Kurir otkriva kako je emotivno doživeo dolazak na stadion, na kojem je 1990. godine na Mundijalu u Italiji odigrao možda i najbolju utakmicu u dresu reprezentacije.

foto: Privatna Arhiva

Dragan Stojković Piksi prisetio se utakmice između selekcija Jugoslavije i Španije u osmini finala Mundijala 1990. Upravo tada, Piksi je sa dva gola bio junak trijumfa "plavih".

- Obuzele su me emocije, ne samo kada sam kročio na stadion "Bentegodi", već i kada sam mu se približavao. Posle 32 godine došao na mesto, gde smo pobedili Španiju. Naježio sam se, posebno kada sam se fotografisao, a iza mene je bio gol na kojem sam mrežu zatresao dva puta - priča emotivno za Kurir Dragan Stojković i nastavlja:

- Vrati se čoveku film. Setio sam se ne samo te utakmice, već i atmosfere na stadionu, tadašnjih saigrača, selektora Osima... Ma, sve mi je prošlo kroz glavu. I Španci, i utakmica i kada sam Vaskeza poslao u prazno, i radost posle golova i prolaza dalje...

foto: Privatna Arhiva

Dragan Stojković je na toj utakmici golovima u 78. i 92. minutu doneo trijumf Jugoslaviji i prolaz u četvrtinale SP. Kasnije, selekcija Ivana Osima nesrećno je posle penala poražena od Argentine predvođene Dijegom Maradonom, iako je veći deo utakmice igrala sa igračem manje, zbog prestrogog isključenja Refika Šabanadžovića.

Dragan Stojković gledao je u nedelju prvenstvenu utakmicu šampionata Italije između Verone i Torina (1:1) na stadionu "Markantonio Bentegodi". A, koliko je Piksi i danas, 30 godina posle, prepoznatljiv i popularan u Veroni, svedoči snimak pred ulazak na stadion. Tada mu je prišao jedan od starijih navijača Verone i zamolio ga da mu potpiše žuti dres sa brojem 10, isti onakav kakav je Stojković nosio pre 30 godina kada je igrao za klub iz "grada Romea i Julije".

foto: Privatna Arhiva

- Ljudi su me fenomenalno dočekali. Navijači su znali da ću doći, jer je već nekoliko dana pred utakmicu puštena vest da ću biti gost Verone. Bilo je emotivno videti navijače isperd glavnog ulaza. Jedan od njih mi je poklonio knjigu o istoriji kluba i onaj žuti dres. Bila je to replika dresa koji sam nosio u sezoni 1991/1992. Nisu me zaboravili... I tek me ne bi zaboravili, da sam igrao na dve noge, a ne na jednoj. (smeh) Imao sam tada veliki peh, vukao sam povredu kolena sa kojom sam došao iz Marselja. Igrao sam pod velikim bolovima, daleko od forme...

Prisetio se Dragan Stojković i tadašnjih igračkih dana provedenih u Veroni i svog odnosa sa porodicom Maci, koja je bila vlasnik kluba.

- Porodica Maci učinila je sve da ostanem u klubu. Tadašnji gazda Eros Maci, sa kojim sam imao sjajan odnos, na sve načine ubeđivao je gazdu Marselja Bernara Tapija. Nije pitao koliko koštam, želeo je da me otkupi. Međutim, Francuz nije hteo ni da čuje za transfer. Ko zna kako bi se posle toga rešavala moja karijera, da sam došao u Veronu - zapitao se Dragan Stojković u razgovoru za Kurir, a onda otkrio:

foto: Privatna Arhiva

- Sutra uveče idem na večeru sa Stefanom Macijem, Erosovim sinom, koji je tada bio takođe u klubu. On je mojih godina i radujem se što ćemo evocirati uspomene na zajedničke dane iz prošlosti Verone. Drago mi je što sam opet u ovom lepom gradu.

Kurir sport/A. Radonić