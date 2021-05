RASULO U VOJVODINI Pored Lale odlaze i igrači koji su odbili da produže ugovor! Radonić: Vojvodina nije dostojna LALATOVIĆA

Nenad Lalatović definitivno napušta Vojvodinu, a za njim će i veliki broj igrača koji su odbili da produže ugovore sa klubom iz Novog Sada. Čuveni trener je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji to i potvrdio. Tom prilikom je u studiju bio i novinar Kurira Aleksandar Radonić, koji već 20 godina piše o fudbalskim dešavanjima u Srbiji. On je ocenio da je alarmantno stanje u Vojvodini.

- Sa Lalatovićem nikada nije bilo teško sarađivati. On je specifičan i trener i čovek. Jako je interesantan i zahvalan nama novinama jer kaže ono što misli. Mi živimo u vremenu gde su ljudi malo iskreni i malo govore ono što misle. Ta iskrenost ga je mnogo koštala u karijeri, i on to zna. Mnogo je platio tu svoju iskrenost, što se tiče trenerskog posla. Ubeđen sam da njemu tek prestoje velike stvari u karijeri - ocenio je Radonić i dodao:

- Mislim da Vojvodina nije dostojna Nenada Lalatovića što su pokazali u poslednjih nekoliko meseci. Posebno, na kraju prošle sezone kada im je doneo kup. Bez lažne skromnosti, on je bio pokretač koji je digao fudabalere da daju 200 posto iznad svojih mogućnosti i da osvoje kup. Ljudi koju su na rukovodećem mestu u Vojvodini nisu znali da to isprate. Nažalost, svi mi koji volimo srpski fudbal i radimo u sportskom novinarstvu, žarko čekamo taj treći klub u Srbiji koji će da stane rame uz rame sa "Partizanom" i "Crvenom zvezdom" i da zakuva u prvenstvu. Lalatović je pokušao. On je čist i pred Bogom i narodom. Očito da ti ljudi koji vode Vojvodinu nisu dorasli. Ne mogu da isprate njegove ambicije i harizmu i to što je hteo da uradi. Vojvodina nije imala trofej od pokojnog Bate Buturovića. Ne može nadogradnja samo u struci nego mora da se isprati kompletno - poručio je Radonić.

