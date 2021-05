MITAR MRKELA SE OPROSTIO OD KOSANOVIĆA: Zauvek će biti u našim srcima

Crvenu zvezdu je izuzetno pogodila vest da je nekadašnji pomoćnik u stručnom štabu Vladana Milojevića - Milan Kosanović, danas preminuo u 50. godini života, a neko ko je sa njim imao fenomenalnu saradnju, prvo u Fudbalskom savezu Srbije, a potom i u našem klubu je Mitar Mrkela.

- Izuzetno me je pogodila vest da je Milan Kosanović preminuo. On je pre svega bio moj prijatelj i uvek rado viđen gost na našem stadionu. Imali smo fenomenalan odnos prvo u FSS gde smo tri godine sjajno sarađivali i zajedno slavili titulu šampiona sveta reprezentacije do 20 godina, a potom se ta kooperacija nastavila i u Crvenoj zvezdi. Kažem, osim profesionalne saradnje, on je bio i moj prijatelj i neko koga ću večno pamtiti. Uvek će imati posebno mesto u mom srcu i rado ću se prisećati naših razgovora o svim životnim temama. Naravno, najviše smo voleli da pričamo o fudbalu - počeo je Mrkela.

foto: Starsport

Kosanovića je zahvatio korona virus, a kako se stanje pogoršalo, morao je da bude hitno hospitalizovan. Ipak, ovu bitku nije pobedio...

- Mnogo me je sve ovo pogodilo. Obeležio je jedan sjajan period u Crvenoj zvezdi, bio deo mnogih uspeha, sigurno će ga svi navijači večno pamtiti kao jednog od najvećih stručnjaka koje je srpski fudbal imao. I ovom prilikom želim da uputim saučešće porodici Kosanović. Biće večno u našim srcima - zaključio je Mrkela.

