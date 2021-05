REAL NAŠAO ZAMENU ZA ZIDANA; Jedna od najvećih legendi seda na klupu

U pitanju je igračka legenda Madriđana Raul Gonzales Blanko, koji je karijeru završio 2010. godine, a za Madriđane je nastupao punih 28 godina.

Vratio se u Real kao trener mlađih kategodija 2018. godine. Od 2019. je trener Kastilje, Realovog drugog tima kome u poslednje vreme ide odlično. Kastilja bi trebalo da se plasira u viši rang posle dugo godina, a moguće je da će to biti i poslednja Raulova utakmica na klupi rezervi ovog kluba.

Uprkos tome što Raul nema veliko trenersko iskustvo, u Real u smatraju da je legendarni napadač pravi čovek za posao pre svega zbog svog karaktera i načina na koji shvata svakondevni rad.

#LaLiga Raúl González podría ser el técnico del Real Madrid, según detalla @marca. Esto en caso de que Zidane no continúe en el banquillo del cuadro merengue. pic.twitter.com/DGjTDnSZ0j — Lasvocesdelfutbol (@Lasvocesdelfut2) May 15, 2021

"Marka" piše i to da je on spreman za ovu funciju jer malo ljudi poznaje madridskog giganta kao on.

Čelsi - LesterČelsi čeka finale Lige šampiona, ali FA kup je izuzetno cenjen u Engleskoj, pa će današnje (18.15) finale s Lesterom biti vrlo važno za tim Tomasa Tuhela. Kvota na keca je 2,00, na iks 3,40, a na pobedu Lestera 3,90. Pogledajte sve kvote kladionice MOZZART za Čelsi - Lester.

Kurir sport