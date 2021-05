DUŠAN VLAHOVIĆ ISKRENO O VEČITIM RIVALIMA: Otišao sam na mala vrata iz Partizana, za Zvezdu sam dao jedan gol!

Partizan je Dušana Vlahovića prodao Fjorentini u junu 2017. godine, kada on još nije bio punoletan. Transfer je realizovan u januaru 2018. kada je on napunio 18 godina. Crno-beli su tada inkasirali 2.000.000 evra. Sitan novac ako se zna da je Dušan Vlahović danas procenjen na 80.000.000 evra.

foto: Profimedia

Čini se da je odlazak iz Partizana i danas rana na srcu Dušana Vlahovića. A, kako i ne bi. Svoj prvi profesionalni ugovor sa Partizanom je potpisao u februaru 2015, kao 15-godišnjak. Početkom 2016, Vlahović se priključio prvom timu Partizana kod trenera Ivana Tomića i tom prilikom je zadužio dres sa brojem 9. Debi u prvom timu Partizana je imao 21. februara 2016. na prvenstvenoj utakmici protiv OFK Beograda. Ušao je na teren u 70. minutu umesto Ismaela Fofane, pa je tako sa 16 godina i 24 dana postao najmlađi debitant u istoriji kluba. U narednom kolu, Vlahović je dobio priliku da zaigra i na 150. večitom derbiju. Ušao je u igru u 53. minutu umesto Valerija Božinova pa je tako postao najmlađi debitant u večitim derbijima, prestigavši rekord koji je prethodno držao Luka Jović.

Prvi gol u dresu Partizana je postigao 2. aprila 2016, na prvenstvenoj utakmici u Beogradu protiv Radnika iz Surdulice. Vlahović je tako postao najmlađi strelac u istoriji kluba, a do debitantskog gola je došao sa 16 godina, dva meseca i pet dana.

foto: Profimedia

Setite li se danas svojih početaka u Partizanu. Čini se da tamo niste dobili pravu šansu, zar ne?

- Meni je krivo što nisam ostavio veliki trag u Partizanu. To je klub za koji navijam od malih nogu. Bilo mi je teško kada sam odlazio i to na mala vrata. Pričam vam iskreno, jer je stvarno tako bilo - rekao je u intervjuu za Kurir Dušan Vlahović.

foto: Saša Pavlić

Kao da ste ostali dužni Partizanu i on vama. Planirate li nekada sa se vratite u Humsku?

- Priča sa Partizanom imala je neki čudan put. Ne znam iz kog razloga. Ne bih ulazio u detalje, ali nije bila moja krivica što nisam igrao. Ostao mi je gorak ukus u ustima, kad se setim svega. Nisam na taj način želeo da odem iz Partizana, posebno što klub finansijski nije najbolje prošao. A što se tiče povratka reći ću samo jedno: moja želja je da karijeru završim u Partizanu.

Debitovali ste kod Ivana Tomića. Koliko je on važan za vaš razvoj?

- Ivan Tomić me je uveo u prvi tim Partizana! Dao mi je priliku, kod njega sam postigao prve golove, bio deo tima koji je uzeo Kup Srbije. Ivanu Tomiću sam zahvalan do neba. Uvek mi je pričao da budem skroman, svaki njegov savet mi je zlata vredan. I uvek sam ga sa pažnjom slušao, jer je čovek koji odlično razume fudbal. Sećam se, govorio mi je da nikada ne odustajem. I kad ti neko na početku karijere ugradi takvo razmišljanje i karakter to ostaje zauvek. Ivane, hvala!

foto: Nemanja Pančić

Postoji priča da ste kao klinac od 15 godina igrali za Crvenu zvezdu. Kako se to desilo?

- Nerado pričam o tome. U svakom slučaju to je istina, odigrao sam za Zvezdu jednu utakmicu na turniru u Bijeljini. Protiv Dinama iz Zagreba. I dao sam gol. (smeh) Niti sam imao neki ugovor sa njima, niti je između nas bilo šta posle toga. Nisam bio ni na kakvoj probi. Posle toga, pozvali su me ljudi iz Partizana. Otišao sam tamo srećan, jer sam izabrao srcem, klub za koji navijam - objasnio je Vlahović.

Kurir sport/A. Radonić