NEMOJ LEVA, MOLIMO TE! Za nepoverovati: Nemci i navijači Bajerna traže od Poljaka da NE ZATRESE MREŽU u subotu!

Levandovski je u prethodnom kolu postigao 40. gol u Bundesligi ove sezone čime se izjednačio sa čuvenim Gerdom Milerom.

Bajern u poslednjem kolu dočekuje Augzburg i ukoliko Levandovski postigne makar jedan pogodak postaće apsolutni rekorder.

Ali u međuvremenu se desila neverovatna stvar.

Neki nemački mediji su javno zamolili Poljaka da ne obara rekord njihove legende.

"Sve ukazuje na to da će Levandowski oboriti rekord, ali što ako dobrovoljno odustane od njega? Nezamislivo, zar ne? Kad bi samo ovaj jedan rekord mogao biti prepušten Mileru. Zašto? Jer to je Gerd Miler. Jer Bajern nikada ne bi bio klub kakav je postao da nije bilo Milera. To bi bio najlepši i najdivniji način da se oda počast Mileru", piše Peter Ahrens, kolumnista "Špigela".

Isti stav ima i bivši reprezentativac Ditmar Haman.

"Iz poštovanja prema Gerdu Mileru, Levandovski ne bi trebalo da igra protiv Augzburga", rekao je Haman.

Kurir sport