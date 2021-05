RAT SAOPŠTENJIMA SE NASTAVLJA! Dragomir Lazović: Ovo je genocid

Dragomir Lazović od petka više nije član Izvršnog odbora FSS, pošto ga je sa te funkcije razrešio v.d. predsednika Saveza Marko Pantelić.

Povodom ovih dešavanja oglasio se i sam Lazović koji je u pismu za javnost pokušao da objasni šta se zaista dogodilo, ali i da odgovori na današnje saopštenje Marka Pantelića.

Pismo Lazovića prenosimo u celosti.

- Po osnovu člana 46 Statuta FSS član IO ima pravo predloga za uključenje tačaka u dnevni red… Moj predlog je bio razlog za smenu, uz kršenje svih zakona i principa. Dopuna se odnosila na dve tačke: regularnost takmičenja Super lige u sezoni 2020/2021. i format takmičenja za narednu. Nemaš ti Panteliću problem sa Lazovićem, već sa sobom. Tvoja odluka prema čoveku koji klub vodi bez mrlje 23 godine je čin moguć samo ljudima koji nemaju poštovanje. Takva mi odluka čak i te kako prija, mada je zakonski nelegitimna, što će se i dokazati - poručio je predsednik Javor Matisa u pismu dostavljenom javnosti.

foto: Damir Dervišagić

Podsetio je Lazović na ranije sezone:

- U fudbal dajem i od njega ne uzimam. Dva puta su mi oteli osvajanje Kupa. Pre tri godine sam na brutalan način ispao iz Superlige. Ali ova poslednja sezona, tj. prolećni deo, u kom si ti presednik, je genocid. Uništenje! Uništeno je baš sve! Zato Panteliću ne očekuj po cenu bilo čega da ću prihvatiti da plac uništenih mladih sportista, uništenog kluba, uništene istorije kluba, sve zbog nameštenih utakmica, gurnem ispod tepiha. To rade mali i nemoralni ljudi, ili klimoglavci, zbog sitnih interesa!

foto: Starsport©

U svakoj izjavi, u svakoj Lazovićevoj reči i rečenici, može se osetiti gnev prema jednom čoveku.

- I nemaš potrebe da zoveš članove IO i lobiraš da se ne priča o regularnosti! Nikada se ništa nije sakrilo! Nemoj praviti sreću na tuđoj muci. To je prokleto! Pokaži hrabrost i izvuci iz fioke(sakrivene) prijave UEFA, pa donesi odluke, kao u Prvoj ligi Srbije. To što udaraš po već uništenima, to se zove nemoć! E te "nemoćne" i nepravedno uništene braniću ja i pošteni deo fudbalske Srbije! Moje učešće u fudbalu, bez ključnih odluka o spasenju uništenog kluba je upitno… Ali ono što nikada biti neće jeste poštenje - zaključio je Dragomir Lazović.

Kurir sport