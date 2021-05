KAKVO LUDILO U FSS: Pantelić smenio Izvršni odbor, a onda Izvršni odbor smenio njega?! SVI DETALJI POTRESA U SRPSKOM FUDBALU

Prvo je Pantelić smenio pet članova Izvršnog odbora i postavio četiri nova člana, a potom je stari Izvršni odbor smenio i samog Pantelića!

U prevodu - legendarni as znao je šta mu se sprema na sednici IO, pa je požurio da smeni članove ovog visokog organa FSS. On je to uradio oko 11 časova i objavio je munjevito odluku u listu "Fudbal", što je samim tim postalo pravosnažno.

Međutim, u 13 časova počela je sednica IO FSS na kojoj nije bio Pantelić, a ni njegovi novopostavljeni ljudi u tom ogranu. Stari saziv IO smenio je Marka sa mesta v.d. predsednika i postavio na tu poziciju Nenada Bjekovića.

Ako se konslutuje pravo, čini se da je cela priča uz Pantelića, međutim, tu postoji jedan veliki problem. Njegova odluka da postavi svoje prijatelje i ljude koji nisu uopšte iz sveta fudbala u Izvršni odbor neće moći da prođe tek tako...

Kako Kurir saznaje, konačnu reč imaće Dragan Stojković, a njemu se ovakve stvari uopšte ne dopadaju. Piksi će čistkom i u rukovodstvu Saveza rešiti ovaj "Gordijev čvor".

