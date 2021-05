BIBRAS NATHO: Sramota me je što sam igrao istu utakmicu sa Gobeljićem!

Fudbaler Partizana Bibras Natho rekao je, posle večerašnjeg finala Kupa Srbije, da ga je sramota što je igrao u istoj utakmici sa igračem Zvezde Markom Gobeljićem.

"Nismo pobedili i nismo osvojili Kup i to se dogadja, ali potrebno je imati minimalni nivo poštovanja prema fudbalu i timu protiv kojeg igraš", rekao je Natho.

Fudbaleri Partizana nisu uspeli večeras da osvoje trofej u Kupu Srbije, pošto su u finalu izgubili od Crvene zvezde posle penala.

foto: Starsport

"Ono što je igrač sa brojem 77 (Gobeljić) uradio je sramno i nadam se da će neko odgovoran u srpskom fudbalu preduzeti nešto", rekao je Natho i istakao da takav potez zaslužuje najmanje deset utakmica suspenzije.

"Sramota me je što sam igrao utakmicu sa tim igračem", rekao je Natho.

Bojan Ostojić je naveo da mu je žao što crno-beli nisu osvojili Kup, ali je istakao da su igrači dali sve od sebe.

"Što se tiče ponašanja nekih igrača Crvene zvezde mislim da nije u redu i da je to nevaspitanje, pre svega kućno. Stojkoviću su se unosili u lice, skidali gaće ispred njega... Mislim da to nije korektno. Znamo da je Stojke dosta branio za reprezentaciju, sportista kao svi... To je njihovo vaspitanje", rekao je Ostojić.

"Pokazali da smo veliki klub. Žao mi je što nismo pobedili", dodao je fudbaler Partizana.

Kurir sport