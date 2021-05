ZVEZDINO POJAČANJE ZA LIGU ŠAMPIONA: Aleksandar Dragović stavio paraf na trogodišnji ugovor!

Iskusni štoper stavio je paraf na trogodišnji ugovor i predstavljaće veliko pojačanje za tim Dejana Stankovića.

- Mnogo mi je drago što sam potpisao, uvek sam govorio da mi je san da igram u Crvenoj zvezdi, a sada se to i desilo. Bio sam nervozan i uzbuđen, jer mi je Zvezda omiljeni klub i jedva sam čekao da potpišem ugovor, ali sada sam srećan što sam ovde i jedva čekam da izađem na teren i treniram sa ekipom. Pričao sam sa kapitenom Milanom Borjanom, Milošem Degenekom i bivšim kapitenom Vujadinom Savićem. Svi su mi pričali sve najlepše o Crvenoj zvezdi i kažu da je najlepše igrati pred punom Marakanom. To treba da se doživi i nadam se da ću ispuniti svoj san. Da pred punim stadionom savladam večitog rivala - započeo je Dragović.

Stameni štoper je otkrio i odakle tolika ljubav prema Crvenoj zvezdi i zbog čega je došao.

- Ljubav se rodila zahvaljujući dedi, on me je kao malog uvek vodio na Marakanu, gledao sam derbije, tako sam odrastao sa tim, u kući se stalno pominje Crvena zvezda. Deda je sad najsrećniji i njemu je sada najlepše. Već dugo pratim Zvezdu, poslednje četiri godine konstanto igra u Evropi. Još jedan veliki razlog je što je šef stručnog štaba Dejan Stanković potpisao novi ugovor. Velika trenerska karijera je pred njim, kao što je bio dobar kao igrač. Svaka čast Crvenoj zvezdi na osvojenih 108 bodova, šampionskoj tituli. Jedva čekam da učim od njega i nadam se da mogu dosta da naučim. Pokušaću što pre da se uklopim u ekipu.

Otkrio je Dragović i koji su mu ciljevi po dolasku u Crvenu zvezdu.

- Želimo da uđemo u Ligu šampiona, daćemo sve od sebe da to ispunimo, ali ne možemo sad o tome da pričamo. Moram da idemo korak po korak, tako sam naučio u Austriji i Nemačkoj. Mislim da je najbitnije da se koncentrišemo na svaku utakmicu posebno, pa ćemo videti na kraju gde smo i šta smo. Takođe se nadam da će moje iskustvo da pomogne ekipi, ali najbitnije je da funkcionišemo kao tim i borimo se za Crvenu zvezdu i na kraju da slavimo titulu. Očekujem i da će biti publike u novoj sezoni i da će nam navijači pružiti podršku sa tribina, jer je to najleši osećaj za jednog fubalera. Već godinu dana igramo bez publike i svi željno isčekujemo pun stadion - zaključio je Dragović.

Aleksandar Dragović je austrijski fudbaler i reprezentativac srpskog porekla, rođen 6. marta 1991. godine u Beču. Visok je 186 centimetara. Prošao je omladinsku školu Austrije iz Beča, gde je napravio i prve profesionalne korake i zabeležio 66 nastupa uz jedan pogodak. Karijeru je nastavio u Bazelu, gde je nastupao od 2011. do 2013, gde je odigrao 77 utakmica i postigao četiri gola. Posle Švajcarske, fudbalski put nastavio je u Ukrajni, tačnije u Dinamu iz Kijeva, gde je odigrao 66 mečeva od 2013. do 2016. godine. Potom se oprobao u Bundesligi,gde je za Bajer Leverkuzen odigrao 71 utakmicu i postigao 3 pogotka. Za ,,Farmaceute“ je nastupao od 2016. do 2021. uz pozajmicu u Lester u sezoni 2017-18, gde je za ,,Lisice“ odigrao 11 mečeva.

(FK Crvena zvezda)