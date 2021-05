RASIM LJAJIĆ POTVRDIO DA ŽELI NA ČELO FSS: Kriminala ima u fudbalu, ali je cela priča malo preuveličana!

On je gostujući u emisiji "Pravi ugao" na Radio-televiziji Vojvodine najavio da razmišlja o tome da se kandiduje i postane predsednik FSS. Tom prilikom govorio je o svojim planovima, razmišljanjima i generalno stanju u srpskom fudbalu.

"Tada kada je ta inicijativa pokrenuta od strane FK Novi Pazar (čiji je Ljajić počasni predsednik, prim. aut.), kada su objavili, rekao sam da nisam zainzeresovan. Želeli su preko mog uticaja da obezbede regularnost u završnici prvenstva, ali tada o tome nisam razmišljao. Sada već razmišljam, da budem iskren i potpuno jasan", rekao je Ljajić na početku intervjua.

"Dobio sam puno podrške, raznih ljudi iz sveta fudbala. Ne kažem da ću se kandidovati, ali da razmišljam, to svakako. Meni ne treba nikakav status, bio sam na različitim položajima u državi, i svoje ambicije sam ostvario. Mnogi ljudi su me zvali i pitali me da li sam normalan da idem u 'osinje gnezdo', kako sada svi vide tu organizaciju. Ja ću ići tamo, kandidovaću se jer verujem u naš fudbal, da možemo da budemo najjači u regionu i da imamo najregularniju ligu u regionu", poručuje Ljajić.

Rasim Ljajić, nije tajna, ima velike veze u politici, a iako je izašao iz Vlade, njegova stranka i dalje u vladajućoj koaliciji. Pre nekoliko godina bio je član uprave Partizana, a i počasni je potpredsednik Novog Pazara.

"Podrška države je neophodna u fudbalu. Da dođe Supermen, i ako nema podršku MUP-a, pravosuđa i svega ostalog, nema šanse da se stvari u fudbalu srede. Ja sam to što jesam, ne mogu da pobegnem od toga što sam bio i što jesam, i mislim da bi to samo moglo da mi pomogne u poslu koji bih radio. Ali, podrška države jeste neophodna".

"Rekao sam da neću biti u vladi, niko nije verovao, ljudi su pravili šale. Onda su zaćutali kada sam se povukao i nisam ni pomišljao o tome da uđem u fudbal. Imam strast za fudbalom, ona me vodi da razamišljam u tom pravcu da se kandidujem".

Kada se govori o srpskom fudbalu, prva asocijacija je veza fudbala i kriminala.

"Ima istine, ali ima i preterivanja, jer u svemu umemo da preterujemo i idemo u krajnost. Prevashodni cilj je ovo što ste rekli, nema smisla da ne odemo ni na jedno prvenstvo, da naši klubovi ispadaju u kvalifikacijama, a sve to mora da se uradi. Da prvenstva budu regularna, da sudije sude kako zapoveda, da imamo profesionalnu i dobro obučenu i edukovanu trenersku organizaciju, što nam je takođe rak rana. Da imamo mlađe kategorije i rasadnike talenata. Da imamo bolju infrastrukturu, uloženo je dosta u relektore, ali potrebniji su nam tereni koji uglavnom liče na njive. I da imamo jaku reprezentaciju jer to nas predstavlja u Evropi i svetu".

Donedavni predsednik FSS, Slaviša Kokeza, sumnja se da je povezan sa organizovanim kriminalom.

"Nije sve tako crno, napravićemo kardinalnu grešku ako sve naše stručnjake i sportske radnike bacamo u isti koš. Imamo sjajne ljude, većinu poznajem, Situacija jeste više crna, nego bela, da se razumemo, ali bez ozbiljnog tima ljudi ne može stvar da se dovede do kraja".

Marko Pantelić je bio v. d. predsednika FSS, pa ga je smenio Nenad Bjeković, a u "kući fudbala" desio se veliki prevrat.

"Razmičljao sam o ovome i ne pada mi na pamet da vodim kampanju protiv nekoga, da se laktam, meni to ne treba. Izložiću taj program: Ljudi, predlažem ovo da se uradi, ovo su moji ciljevi i ti ciljevi će biti merljivi. Ako dobijem podršku sportske javnosti, kandidovaću se. Ako ne, podržaću bilo koga da izaberu, ali neću voditi kampanju protiv nikoga", poručuje Ljajić.

Upitan je i da li će moći da obavlja funkciju predsednika FSS, budući da iza sebe ima višedecenijsku karijeru političara.

"Konsultovao sam i FIFA i UEFA i nema pravila o zabrani rada. Čak su mi rekli da je donedavni ministar sporta Rusije bio i predsednik Saveza, slične stvari i u Ukrajini i Gruziji. Nema mesta politici u savezu, to traži FIFA , kao i naš zakon i statut FSS. Nemam trenutno nikakvu državnu funkciju, što podrazumeva moju potpunu političku neutralnost", zaključio je Rasim Ljajić priču o svojoj nameri da se kandiduje i preuzme srpski fudbal.

