VEČERAS (21.00) JE FINALE LIGE ŠAMPIONA: Čelsi i Mančester siti u borbi za trofej i ček od čak 19 miliona evra

Fudbaleri Čelsija i Mančester sitija večeras od 21.00 na stadionu Dragao u Portu boriće se za titulu prvaka Evrope.

Finale Lige šampiona, utakmica svih utakmica u klupskoj Evropi, doneće odgovor hoće li Sitijevci, kao veliki favorit, konačno stići do željenog trofeja ili će Čelsi, kom se ne daju velike šanse, ponoviti uspeh iz 2012. godine.

Treneri oba kluba su optimisti pred borbu za "ušati pehar", ali i 19 miliona evra namenjenih pobedniku, pa Tomas Tuhel jasno poručuje:

- Čelsi je došao u Porto sa ogormnim samoopuzdanjem. Ova utakmica je posebna, cela ova nedelja je bila posebna jer su samo dva tima ostala u trenažnom procesu, a Čelsi je jedan od njih. Želim da se moji igrači sete kako su kao dečaci sa loptom pod rukom sanjali o profesionalnom fudbalu.

foto: EPA-EFE/Glyn Kirk

Menadžer Sitija Pep Gvardiola poručuje da bi najviše voleo da se zavali u fotelju i uživa, ali da će za to sačekati kraj ove utakmice:

- Zajedno smo se borili i zajedno stigli do finala Lige šampiona i to je mnogo lepo izgovoriti. Ulazak u finale je dalo smisao svemu što smo radili prethodnih četiri, pet godina. Momci su konstantni i to je zaista neverovatno. Osećam da ove godine novčić pada na našu stranu.

foto: Shutterstock

Činjenice *Čelsi slavio u poslednja dva međusobna duela *Dva puta se sastali u Evropi i oba puta slavio je Čelsi sa 1:0 *Mančester siti je deveti engleski klub koji je došao do finala *Treću godinu zaredom neki tim je prvi put stigao do finala (Totenhem, PSŽ, Siti) *Večerašnje finale sudiće iskusni Španac Antonio Lahoz

Mančester siti - Čelsi 21.00 (RTS 1, Arena sport) Porto. Stadion: Dragao. Sudija: Antonio Maheu Lahoz (Španija). MANČESTER SITI (4-3-3): Ederson - Kanselo, Dijaz, Laporte, Mendi - De Brujne, Rodri, Gundogan - Marez, Agvero, Foden. Trener: Pep Gvardiola. ČELSI (4-3-3): Kepa - Aspilikueta, Ridiger, Zuma, Alonso - Kovačić, Kante, Maunt - Vilijan, Žiru, Pulišić. Trener: Tomas Tuhel.

Nagradni fond u evrima Pobednik 19 miliona Finale 15 miliona Polufinale 12 miliona Četvrtfinale 10.5 miliona Osmina finala 9,5 miliona

(Kurir sport/G.F.)