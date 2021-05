AKO DOĐEM U ZVEZDU ŽELIM DA DAM GOL PARTIZANU Arnautović poručio: I danas se sećam Marko, Srbine, na Marakani

Iako se u poslednje vreme pominjao eventualni dolazak u Crvenu zvezdu, austrijski fudbalski reprezentativac Marko Arnautović je naveo da to nije istina.

- Već dva dana me zovu prijatelji i neki bivši saigrači i svi me pitaju da li prelazim u Crvenu zvezdu. Nažalost, to nije istina i trenutno nema ništa od toga, jer imam ugovor u Kini. Ako bih i napustio Kinu u ovom trenutku, onda bih sigurno otišao još jednom u neku jaku evropsku ligu - poručio je Arnautović.

- U našoj porodici postoji veliki rivalitet. Brat i ja smo zvezdaši, kao i naš stric. Pokojni deda je bio partizanovac i moj tata je veliki grobar. Ne mogu baš sad da potvrdim da mi je to bio san, ali ako za tri ili četiri godine dođem u Zvezdu bilo bi mi top da im zabijem jedan gol na Marakani - osmehnuo se Arnautović.

Arnautović je sa reprezentacijom Austrije igrao protiv Srbije, a ceo stadion je u jednom momentu skandirao "Marko Srbine", shodno tome da su svi videli kako napadač doživlja srpsku himnu pre početka meča.

- Naravno da se sećam da su mi skandirali Marko Srbine! Pa to mi je ostao jedan od najlepših momenata u karijeri, jer pazi… To je bio takav gest navijača da se i sad naježim kad mi se vrate slike. Evo i sada se zahvaljujem svima koji su to veče bili na stadionu i koji su mi skandirali - zaključio je Arnautović.

Kurir sport / 24sedam.rs